Глава СПЧ рассказал, почему не придет на проверку подписей кандидатов в МГД

"К сожалению, у меня не получится, потому что я должен буду уехать в другое место. И есть еще один аргумент, почему мне не следует присутствовать при процедуре проверки подписей в ЦИК - все-таки я сотрудник Администрации, и это может быть неправильно интерпретировано", - сказал РИА Новости Федотов.