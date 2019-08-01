Глава СПЧ рассказал, почему не придет на проверку подписей кандидатов в МГД

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что не сможет присутствовать в четверг на заседании в ЦИК РФ по процедуре проверки подписей кандидатов в Мосгордуму из-за другого мероприятия, а также в связи с возможной неверной интерпретацией того факта, что он является сотрудником Администрации президента РФ.
Ранее СПЧ обратился в Центризбирком с просьбой рассмотреть возможность привлечения членов Совета к участию в рабочих группах, если они будут созданы в ЦИК для повторной проверки подписей избирателей.
"К сожалению, у меня не получится, потому что я должен буду уехать в другое место. И есть еще один аргумент, почему мне не следует присутствовать при процедуре проверки подписей в ЦИК - все-таки я сотрудник Администрации, и это может быть неправильно интерпретировано", - сказал РИА Новости Федотов.
По его словам, на мероприятие в ЦИК в четверг от СПЧ вряд ли кто-то пойдет, поскольку официального ответа на свою просьбу Совет пока от Центризбиркома не получил.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду заявила, что Центризбирком получил девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.