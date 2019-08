С США отменили юбилейный фестиваль "Вудсток 50"

Накануне стало известно, что мероприятие не сможет посетить певица Майли Сайрус, а также The Raconteurs, The Lumineers и выступавшие на первом "Вудстоке" Santana, Джон Себастьян и Кантри Джо МакДональд. Ранее Zay-Z, the Dead & Co и Джон Фогерти заявили, что пропустят фестиваль.