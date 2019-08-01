Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T14:11Z
https://ria.ru/20190801/1557075187.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/103042/66/1030426622_0:296:5508:3394_1036x0_80_0_0_125ca52cd2f8343c88b8cee87f1c4b89.jpg
РИА Новости
Культура

С США отменили юбилейный фестиваль "Вудсток 50"

Вчера, 14:11
70
© AP Photo / Matt Sayles/InvisionПевица Майли Сайрус на красной дорожке перед MTV Video Music Awards
Певица Майли Сайрус на красной дорожке перед MTV Video Music Awards
© AP Photo / Matt Sayles/Invision
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Юбилейный фестиваль "Вудсток", который должен был пройти с 16 по 18 августа, отменен из-за недостатка финансирования, переноса места и отказа звезд участвовать в программе, сообщает France Info.
"Мы опечалены тем, что ряд непредвиденных заминок сделал невозможным проведение фестиваля, каким мы его представляли, и с тем составом, на который мы рассчитывали ", — сказал один из основателей "Вудстока" Майкл Лэнг.
Организаторы только 25 июля объявили о месте проведения (концертный павильон Merriweather Post), после того как им не удалось получить разрешение устроить его в Верноне (на севере штата Нью-Йорк). Изначально планировали провести мероприятие на автодроме Уоткинс-Глен, но не смогли договориться с его владельцами.
Также возникли сложности с финансированием, поскольку главный партнер проекта отказался от участия в нем. С этим спонсором устроители лишились 18 миллионов долларов, которые он инвестировал.
Накануне стало известно, что мероприятие не сможет посетить певица Майли Сайрус, а также The Raconteurs, The Lumineers и выступавшие на первом "Вудстоке" Santana, Джон Себастьян и Кантри Джо МакДональд. Ранее Zay-Z, the Dead & Co и Джон Фогерти заявили, что пропустят фестиваль.
"Вудсток" впервые прошел в августе 1969 года с участием Джими Хендрикса, Дженис Джоплин и Джо Кокера.
Зритель на музыкальном фестивале Нашествие 2019
22 июля, 20:36
Палатки, пионеры, звездочеты. Как прошло юбилейное "Нашествие"
000100
КультураМузыкаНовости культурыДжими ХендриксДжо КокерНью-Йорк (город)
Рекомендуем
Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды... в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
Киноведы: Ди Каприо и Питта выдвинут на "Оскар" в разных номинациях
РИА
Новости
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
Богомолов поставит в Театре на Малой Бронной "Покровские ворота"
Британский музыкант Пол Маккартни
Пол Маккартни признался, что забывает слова песен Beatles
Кадр из фильма Она
Звезда сериала "Доктор Хаус" снимет психологический триллер
Лента
новостей
Книга Madeline Miller - Circe
Сценаристы "Планеты обезьян" готовят сериал о древнегреческой колдунье
Режиссер Харольд Принс
Биография театрального продюсера и режиссера Харольда Принса
Показ обновленной экспозиции Музея Рерихов
Обновленная экспозиция Музея Рерихов открылась на ВДНХ
Оперная певица Анна Нетребко
Анна Нетребко отменила выступление в Австрии из-за болезни
Президент Ирана Хасан Роухани на встрече глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
Роухани прокомментировал санкции против Зарифа
Певица Анита Цой
Анита Цой отменила концерты на Черноморском побережье из-за травмы ноги
Автор книг о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг
Джоан Роулинг отмечает день рождения: интересные факты об авторе поттерианы
Актер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма Великий Гэтсби
Леонардо Ди Каприо посвятил пост в Instagram пожарам в Сибири
Арка Главного входа ВДНХ в Москве
ВДНХ — 80! Секреты "Космоса", "богатство" из тушенки и Че Гевара
Александр Ревва на открытии 36-го Московского Международного Кинофестиваля
Клип Артура Пирожкова на песню "Зацепила" набрал 100 миллионов просмотров
Актриса Инна Чурикова
Инну Чурикову выписали из больницы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:59Косатки пережидают жару в Хабаровске под навесом в ваннах со льдом
09:57Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 610 населенных пунктов
09:55В Астрахани выписали из больницы трех моряков с иранского судна
09:53На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии
09:53В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
09:53Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
Лента новостейМолния