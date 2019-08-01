С США отменили юбилейный фестиваль "Вудсток 50"

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Юбилейный фестиваль "Вудсток", который должен был пройти с 16 по 18 августа, отменен из-за недостатка финансирования, переноса места и отказа звезд участвовать в программе, . Юбилейный фестиваль "Вудсток", который должен был пройти с 16 по 18 августа, отменен из-за недостатка финансирования, переноса места и отказа звезд участвовать в программе, сообщает France Info.

"Мы опечалены тем, что ряд непредвиденных заминок сделал невозможным проведение фестиваля, каким мы его представляли, и с тем составом, на который мы рассчитывали ", — сказал один из основателей "Вудстока" Майкл Лэнг.

Организаторы только 25 июля объявили о месте проведения (концертный павильон Merriweather Post), после того как им не удалось получить разрешение устроить его в Верноне (на севере штата Нью-Йорк). Изначально планировали провести мероприятие на автодроме Уоткинс-Глен, но не смогли договориться с его владельцами.

Также возникли сложности с финансированием, поскольку главный партнер проекта отказался от участия в нем. С этим спонсором устроители лишились 18 миллионов долларов, которые он инвестировал.

Накануне стало известно, что мероприятие не сможет посетить певица Майли Сайрус, а также The Raconteurs, The Lumineers и выступавшие на первом "Вудстоке" Santana, Джон Себастьян и Кантри Джо МакДональд. Ранее Zay-Z, the Dead & Co и Джон Фогерти заявили, что пропустят фестиваль.