Суд отменил пересчет голосов в округе, где победил соратник Порошенко

КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Апелляционный админсуд отменил пересчет голосов в избирательном округе №64 Житомирской области, где, согласно предварительным результатам, на внеочереднных выборах в украинский парламент одержал победу кандидат от партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Арешонков, сообщила в четверг его помощница Алла Яковенко.

Ранее Нацполиция направила в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов в округе, а в партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" заявили о возможных фальсификациях. Позже Житомирский окружной админсуд обязал окружную избирательную комиссию пересчитать голоса на выборах в Раду.

"Мы честно выиграли и выборы, и суд. Справедливость есть и за нее стоит бороться", - написала она в Facebook

Суд удовлетворил апелляцию, таким образом, пересчета голосов в округе не будет.

"Суд удовлетворил апелляцию, учитывая позицию Центральной избирательной комиссии, которая встала на сторону окружной избирательной комиссии и кандидата Владимира Арешонкова. Пересчета голосов не будет ", - цитирует издание "Житомир.Инфо" юриста Дмитрия Вернидуба, который в суде представлял кандидата от партии "Слуга народа" Вячеслава Сигачева.