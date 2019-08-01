Суд отменил пересчет голосов в округе, где победил соратник Порошенко

КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Апелляционный админсуд отменил пересчет голосов в избирательном округе №64 Житомирской области, где, согласно предварительным результатам, на внеочереднных выборах в украинский парламент одержал победу кандидат от партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Арешонков, сообщила в четверг его помощница Алла Яковенко.
Ранее Нацполиция направила в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов в округе, а в партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" заявили о возможных фальсификациях. Позже Житомирский окружной админсуд обязал окружную избирательную комиссию пересчитать голоса на выборах в Раду.
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"Мы честно выиграли и выборы, и суд. Справедливость есть и за нее стоит бороться", - написала она в Facebook.
Суд удовлетворил апелляцию, таким образом, пересчета голосов в округе не будет.
"Суд удовлетворил апелляцию, учитывая позицию Центральной избирательной комиссии, которая встала на сторону окружной избирательной комиссии и кандидата Владимира Арешонкова. Пересчета голосов не будет ", - цитирует издание "Житомир.Инфо" юриста Дмитрия Вернидуба, который в суде представлял кандидата от партии "Слуга народа" Вячеслава Сигачева.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.