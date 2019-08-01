Анна Нетребко отменила выступление в Австрии из-за болезни

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко написала в Инстаграме, что вынуждена отменить выступление в Австрии из-за болезни.

"К сожалению, из за внезапной сильной простуды ( видимо кондиционер ) я должна отказаться от сегодняшнего выступления... надеюсь поправиться к третьему августа на заключительный концерт. Мне очень жаль", - написала Нетребко.