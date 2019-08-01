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РИА Новости
Культура

Анна Нетребко отменила выступление в Австрии из-за болезни

Вчера, 12:51
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко написала в Инстаграме, что вынуждена отменить выступление в Австрии из-за болезни.
"К сожалению, из за внезапной сильной простуды ( видимо кондиционер ) я должна отказаться от сегодняшнего выступления... надеюсь поправиться к третьему августа на заключительный концерт. Мне очень жаль", - написала Нетребко.
Певица с мужем и сыном находится в Зальцбурге. Она делится в Сети фотографиями прогулок по старинному городу.
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КультураМузыкаНовости культурыАнна Нетребко
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