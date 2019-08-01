Шестой фестиваль "День Индии" пройдет с 9 по 11 августа в "Сокольниках"

МОСКВА, 1 авг - "Индийский культурно-национальный центр "Сита". В московском парке "Сокольники" с 9 по 11 августа уже в шестой раз пройдет масштабный фестиваль "День Индии", организатором которого является "Индийский культурно-национальный центр "Сита".

Принятие несколько лет назад правительством России стратегии "Поворот на Восток" и организация первого Фестиваля Индии формата Open Air произошли одновременно. Организаторы выбрали для его проведения любимый москвичами парк Сокольники. Традиция проведения национальных фестивалей полюбилась москвичам и гостям столицы, теперь ее подхватили и другие страны.

За что же любят россияне именно индийское мероприятие?

Организатор праздника "День Индии", президент Индийского национального культурного центра "Сита", президент общества "Зарубежные друзья Бхаратия джаната парти" Сэмми Котвани говорит:

"Во время повального погружения в гаджеты и дефицита личного общения наш Фестиваль пришелся кстати, как глоток свежего воздуха. Согласитесь, почитать про Индию в интернете – это не значит побывать там, почувствовать ее сказочное волшебство.

Наше мероприятие не зря называют островком Индии в Москве, мы приносим с собой не только атмосферу праздника, но и возможности живого общения. Кто-то только сейчас увидит нашу культуру, а кто-то ностальгически вспомнит о ней по любимым индийским фильмам. Они всегда показывают наш взгляд на то, как человек умеет любить и прощать, преодолевать трудности и побеждать – ведь в наших фильмах нет ужасов насилия! А духовные и семейные традиции мы чтим и уважаем. Приобщаясь к культурно-нравственным ценностям, наши гости не только видят, но и понимают, чувствуют, что мы такие же, что наши страны много лет дружат и сотрудничают не случайно. И именно поэтому мы с большим удовольствием будем продолжать эту славную традицию – дружить, работать и отдыхать вместе!".

В этом году трехдневная программа Фестиваля объединяет все самое лучшее, что может показать далекая и загадочная Индия: от зажигательных танцев и росписи хной до грандиозного шествия колесниц и просмотров любимого индийского кино.

Гостей праздника ждут масштабная индийская ярмарка, горы ароматной и вкусной еды, 5 сцен, более 400 артистов, 20 тематических площадок, яркие костюмы, узнаваемые мотивы, – все это усиливает ощущение единства людей, которые соберутся вместе в эти прекрасные дни.

Организаторы мероприятия составили программу, которая обещает максимум активностей и захватит, увлечет, оставит яркие впечатления у гостей всех возрастов. Забрать с собой хорошее настроение, а также подарки, можно будет вместе селфи на более чем 30 тематических фотозонах, расположенных по всей территории парка.

Подробная информация и расписание на сайте www:indiaday.ru