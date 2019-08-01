Самолеты Минобороны будут тушить пожары в Красноярском крае 20 раз в день

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самолеты министерства обороны РФ, привлеченные к борьбе с пожарами в Красноярском крае, будут вылетать на тушение не менее 20 раз за день, сообщил в четверг замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае, Булгаков возглавил оперативную группу ведомства.

"В соответствии с разработанным план-графиком полетов ежесуточно планируется осуществлять не менее 20 самолето-вылетов Ил-76", - сказал Булгаков на селекторном совещании в Минобороны, отметив, что полеты будут выполняться парами.

Он добавил, что к полетам военнослужащие приступили уже в 8.00 мск. В пятницу четыре самолета после полетов приземлятся в Братске. "Оттуда они будут выполнять задачи в дальнейшем", - пояснил генерал.

Вертолетные группы, еще не в полном составе прибывшие в Красноярский край, также парами приступят к выполнению задач со 2 августа вблизи населенных пунктов.

"В интересах оперативной группы в аэропорту Емельяново находятся в готовности самолет Ан-26 и два вертолета военно-транспортной авиации Ми-8", - рассказал замминистра.

По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.