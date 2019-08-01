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РИА Новости

Шойгу рассказал о патриотической работе с молодежью

Вчера, 11:59
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание с руководством Вооруженных сил РФ. 1 августа 2019
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание с руководством Вооруженных сил РФ. 1 августа 2019
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание с руководством Вооруженных сил РФ. 1 августа 2019
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Военно-политические органы, созданные в российской армии, активизировали патриотическую работу с молодежью, способствуют популяризации военной службы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Новое наполнение получила работа в рамках юнармейского движения, которое стало ведущим патриотическим молодежным объединением страны, ряды которого насчитывают почти 556 тысяч человек. Проводятся информационные и агитационные акции, направленные на популяризацию военной службы, сохранение традиций российского воинства и противодействие попыткам фальсифицировать нашу историю", - сказал Шойгу, выступая на селекторном совещании.
Он отметил, что "живой интерес вызвала передвижная выставка "Сирийский перелом", а также мероприятия, посвященные 75-летию крупнейших операций Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".
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"Для увековечения подвига участников войны ведется работа по созданию музейного комплекса "Дорога памяти" на территории Главного храма Вооруженных сил, строительство которого будет завершено к юбилею Великой Победы", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что "по-прежнему приоритетом деятельности остается обеспечение социальной защиты военнослужащих и членов их семей". "Приняты важные решения по улучшению условий службы военнослужащих-контрактников, летного и корабельного состава", - рассказал министр.
По его словам, в ходе совещания в четверг будут подведены основные итоги работы Главного военно-политического управления за первое полугодие и намечены первоочередные задачи на предстоящий период. "Рассмотрим, как строится военно-политическая работа в армии и на флоте", - сказал Шойгу.
Система военно-политической работы в Вооруженных силах РФ создана в соответствии с поручением президента России от 6 июля 2018 года. Ее основная задача - формировать у личного состава высокие моральные качества, понимание государственной политики в области обороны, воспитывать военнослужащих и молодежь в духе патриотизма и преданности Родине. С этой целью на всех уровнях военного управления созданы военно-политические органы, внесены изменения в Федеральный закон "О статусе военнослужащих", правовые акты президента РФ, правительства и министерства обороны России.
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Министерство обороны РФСергей ШойгуРоссияБезопасность
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