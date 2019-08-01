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РИА Новости

Власти Перми ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Вчера, 11:55
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ПЕРМЬ, 1 авг - РИА Новости. Глава Перми Дмитрий Самойлов объявил о введении режима повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, информирует пресс-служба администрации города.
В четверг в мэрии Перми состоялось внеплановое заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
"Принял решение сегодня с 11.00 (9.00 мск - ред.) ввести режим повышенной готовности для всех сил и средств городского звена", - цитирует Самойлова пресс-служба.
По данным мэрии, Самойлов поставил задачу взять под особый контроль начатые дорожные работы, до дождя, где это возможно, успеть завершить раскопки и асфальтирование, отслеживать состояние склонов, мостов, эстакад, строительные работы на набережной.
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"Департаменту культуры поставлена задача предупредить руководителей подведомственных учреждений культуры о неблагоприятных погодных условиях, под особый контроль взять все места массового пребывания людей - зоопарк, набережную, эспланаду, места в районах. Еще раз проинструктировать организаторов массовых мероприятий, при каких условиях необходимо их прекращать. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства глава города поручил взаимодействовать с управляющими организациями и с соответствующими службами в районах на случай аварийных ситуаций", - добавили в администрации.
По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: сильный ветер, дождь (до 30 миллиметров осадков в сутки), при грозах усиление ветра 20-25 метров в секунду, такая погода сохранится несколько дней.
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