Власти Перми ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

ПЕРМЬ, 1 авг - РИА Новости. Глава Перми Дмитрий Самойлов объявил о введении режима повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, информирует пресс-служба администрации города.

В четверг в мэрии Перми состоялось внеплановое заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Принял решение сегодня с 11.00 (9.00 мск - ред.) ввести режим повышенной готовности для всех сил и средств городского звена", - цитирует Самойлова пресс-служба.

По данным мэрии, Самойлов поставил задачу взять под особый контроль начатые дорожные работы, до дождя, где это возможно, успеть завершить раскопки и асфальтирование, отслеживать состояние склонов, мостов, эстакад, строительные работы на набережной.

"Департаменту культуры поставлена задача предупредить руководителей подведомственных учреждений культуры о неблагоприятных погодных условиях, под особый контроль взять все места массового пребывания людей - зоопарк, набережную, эспланаду, места в районах. Еще раз проинструктировать организаторов массовых мероприятий, при каких условиях необходимо их прекращать. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства глава города поручил взаимодействовать с управляющими организациями и с соответствующими службами в районах на случай аварийных ситуаций", - добавили в администрации.