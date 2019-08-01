В Саранске студента избили из-за цвета волос

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Первокурснику одного из вузов Саранска сломали скулу из-за цвета его волос, который не понравился другому студенту, сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовия.
В полицию поступило сообщение из больницы Саранска о том, что к ним обратился 19-летний юноша с закрытым переломом скуловой кости.
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"В течение суток было установлено, что к инциденту причастен 20-летний студент одного из вузов Мордовии, который проживает в одном общежитии с потерпевшим в поселке Ялга. По предварительным данным, причиной словесного конфликта стал внешний вид потерпевшего. Как выяснилось, подозреваемому не понравился цвет волос первокурсника, и он ударил его несколько раз по лицу кулаком", - говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.