В Саранске студента избили из-за цвета волос

Переходный возраст: почему дети оказываются в тюрьме Почти полторы тысячи подростков в России сейчас сидят в тюрьмах. Одни попадают туда по глупости, другие – из-за преступлений от безысходности. Как и почему дети попадают за решетку – в первой части спецпроекта радио Sputnik "Недетские шалости".