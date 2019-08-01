Зуд в глазах женщины оказался симптомом смертельной болезни

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Жительница британского города Вулверхемптона Гурчаран Каур избежала серьезных последствий опухоли головного мозга благодаря тому, что вовремя обратилась за помощью из-за зуда в глазах. Об этом Жительница британского города Вулверхемптона Гурчаран Каур избежала серьезных последствий опухоли головного мозга благодаря тому, что вовремя обратилась за помощью из-за зуда в глазах. Об этом пишет The Sun.

Женщина в течение нескольких недель жаловалась на слабость и раздражение слизистой глаз, полагая, что это реакция на пыльцу.

Когда она обратилась к офтальмологу, у нее диагностировали повреждение зрительного нерва.

Позже врачи обнаружили у пациентки коллоидную кисту головного мозга — доброкачественное новообразование с желеобразной жидкостью внутри.

Ей провели операцию и прописали таблетки.

"К счастью, опухоль была не очень большого размера. Я очень испугалась", — рассказала Каур.

По словам медиков, если бы женщина обратилась к ним на неделю позже, у нее бы начались судороги, так как опухоль разрасталась.