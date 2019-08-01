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РИА Новости

Зуд в глазах женщины оказался симптомом смертельной болезни

Вчера, 11:51
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Жительница британского города Вулверхемптона Гурчаран Каур избежала серьезных последствий опухоли головного мозга благодаря тому, что вовремя обратилась за помощью из-за зуда в глазах. Об этом пишет The Sun.
Женщина в течение нескольких недель жаловалась на слабость и раздражение слизистой глаз, полагая, что это реакция на пыльцу.
Когда она обратилась к офтальмологу, у нее диагностировали повреждение зрительного нерва.
Позже врачи обнаружили у пациентки коллоидную кисту головного мозга — доброкачественное новообразование с желеобразной жидкостью внутри.
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Ей провели операцию и прописали таблетки.
"К счастью, опухоль была не очень большого размера. Я очень испугалась", — рассказала Каур.
По словам медиков, если бы женщина обратилась к ним на неделю позже, у нее бы начались судороги, так как опухоль разрасталась.
Сама пациентка отметила, что хочет поделиться своей историей с людьми, так как киста могла угрожать ее жизни.
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