В Крыму у фотографов изъяли обезьяну и сову

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Сова-сипуха и обезьяна изъяты у двух предпринимателей, которые оказывали незаконные фотоуслуги отдыхающим в Ялте, сами же мужчины за оказание сопротивления полиции арестованы на пять суток, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Ранее полиция начала проверку по факту избиения туриста в Судаке несколькими неизвестными за отказ оплатить фотоснимок с животными. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал туристов объявить бойкот фотографам с животными, а контролирующие органы - усилить борьбу с этим "негуманным" явлением. По его словам, оказание подобных услуг запрещено в Крыму республиканским законом о гуманном отношении к животным. При этом министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что министерство намерено требовать уголовного преследования за оказание услуг по фотографированию с животными.

В МВД отметили, что рейд был проведен совместно с сотрудниками министерства экологии Крыма. Двое предпринимателей не смогли предоставить разрешительные документы на предоставление населению фотоуслуг вблизи памятника архитектуры "Ласточкино гнездо".

"У них были изъяты сова-сипуха и обезьяна, которые незаконно использовались в целях оказания фотоуслуг. Также два предпринимателя оказали сотрудникам полиции сопротивление", - говорится в сообщении.