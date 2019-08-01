Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T11:27Z
https://ria.ru/20190801/1557069497.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155699/48/1556994841_0:189:3072:1917_1036x0_80_0_0_aa6aab8df47b6f7e647a65bcc64e776a.jpg
РИА Новости

В Крыму у фотографов изъяли обезьяну и сову

Вчера, 11:27
420
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Сова-сипуха и обезьяна изъяты у двух предпринимателей, которые оказывали незаконные фотоуслуги отдыхающим в Ялте, сами же мужчины за оказание сопротивления полиции арестованы на пять суток, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Ранее полиция начала проверку по факту избиения туриста в Судаке несколькими неизвестными за отказ оплатить фотоснимок с животными. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал туристов объявить бойкот фотографам с животными, а контролирующие органы - усилить борьбу с этим "негуманным" явлением. По его словам, оказание подобных услуг запрещено в Крыму республиканским законом о гуманном отношении к животным. При этом министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что министерство намерено требовать уголовного преследования за оказание услуг по фотографированию с животными.
В МВД отметили, что рейд был проведен совместно с сотрудниками министерства экологии Крыма. Двое предпринимателей не смогли предоставить разрешительные документы на предоставление населению фотоуслуг вблизи памятника архитектуры "Ласточкино гнездо".
"У них были изъяты сова-сипуха и обезьяна, которые незаконно использовались в целях оказания фотоуслуг. Также два предпринимателя оказали сотрудникам полиции сопротивление", - говорится в сообщении.
В отношении мужчин полицейскими были составлены административные протоколы и назначено наказание в виде пяти суток административного ареста.
Девочка на набережной в Сочи
2 июля, 14:20
В Сочи у фотографов на пляже изъяли львенка, макаку и двух попугаев
3220010
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмКрымПроисшествия
Рекомендуем
В Петербурге рассказали, из-за чего пассажир ударил женщину-кондуктора
РИА
Новости
В Саранске студента избили из-за цвета волос
Сломался самый старый спутник системы ГЛОНАСС
Технического осмотр автомобиля
В Москве пресекли деятельность группы автомошенников
Лента
новостей
Здание, сгоревшее в результате лесных пожаров, в городе Малибу в штате Калифорния
В МЧС напомнили, что неоднократно помогали США в борьбе с пожарами
Соратник Зеленского рассказал, когда сформируют новый кабмин
Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Водонаева пожаловалась на "злые лица" россиян и попала под шквал критики
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ Сколково
Healthy Food сообщила первые итоги проверки еды из автоматов
Зуд в глазах женщины оказался симптомом смертельной болезни
СК завел дело против экс-главы похоронного бюро во Владивостоке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает перед журналистами во время посещения острова Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
80-летняя хабаровская женщина, обвиняемая в расчленении квартиранта
В деле хабаровской "пенсионерки-потрошительницы" выявили еще два убийства
Орудие убийства активистки Елены Григорьевой
В Петербурге задержали еще одного подозреваемого в убийстве активистки
Пчелы
В Ростовской области погибли пчелы на 47 пасеках
Мужчина сидит за компьютером
"Роскачество" посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Донбассе более 250 человек считаются пропавшими без вести, сообщила СБУ
10:08Встреча гарантов астанинского формата на высшем уровне пройдет в сентябре
10:06Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12
10:06В Приморье два человека погибли и четыре пострадали в ДТП с автобусом
10:05Большая часть сирийской оппозиции согласилась на перемирие в Идлибе
09:59Косатки пережидают жару в Хабаровске под навесом в ваннах со льдом
09:57Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 610 населенных пунктов
09:55В Астрахани выписали из больницы трех моряков с иранского судна
09:53На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии
09:53В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
09:53Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
Лента новостейМолния