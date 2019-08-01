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РИА Новости

Видеомост о прогнозах опасных метеорологических и гидрологических явлений

Вчера, 11:01
13
2 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Иркутск, посвященный вопросам прогнозирования опасных метеорологических и гидрологических явлений.
Участник в Москве:
- руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим ЯКОВЕНКО;

В Иркутске:
- заместитель начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Василий АЙДАНОВ;
- начальник Иркутского гидрометцентра Татьяна МУТИНА;
- начальник отдела гидропрогнозов Иркутского гидрометцентра Наталья ЯКИМОВА.

На мероприятии речь пойдет о прогнозировании опасных метеорологических и гидрологических явлений в рамках деятельности Росгидромета, о сезонных климатических условиях в субъектах Российской Федерации, и в частности паводковой ситуации в Иркутской области.

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