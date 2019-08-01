Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T11:01Z
https://ria.ru/20190801/1557068361.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154944/58/1549445857_0:78:2943:1733_1036x0_80_0_0_a267a1dfd70f3a878432ec3b8058f029.jpg
РИА Новости

В Сыктывкаре проведут проверку после хлопка газа в квартире

Вчера, 11:01
178
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту хлопка газа в квартире в Сыктывкаре, где пожилая женщина получила незначительные ожоги, сообщает СУСК РФ по республике Коми.
Ранее в региональном ГУМЧС РИА Новости сообщали, что инцидент произошел в четверг около 8 утра в пятиэтажном жилом доме. Хлопок газа без последующего возгорания произошел в квартире. В квартире выбило стекла, пожилая женщина получила незначительные ожоги рук и лица.
Здание Следственного комитета РФ в Техническом переулке.
31 июля, 10:55
СК завел дело после взрыва газа в доме под Тюменью
В настоящее время проводится доследственная проверка по факту хлопка газа при включении газовой плиты в доме № 49 по Октябрьскому проспекту.
"Как установлено в ходе проверки, незначительные ожоги получила проживающая в квартире женщина 1936 года рождения. Она доставлена для оказания медицинской помощи в Эжвинскую городскую больницу. Конструкции дома не повреждены, возгорания не было", - говорится в сообщении.
В ходе проверки следствием будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.
001000
Обсудить 0
РоссияСыктывкарПроисшествия
Рекомендуем
Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
РИА
Новости
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
В Сыктывкаре пожилая женщина пострадала при хлопке газа в квартире
Лента
новостей
Дым от пожара в цехе по обработке шерсти во Владикавказе. 2 августа 2019
Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12
В Петербурге рассказали, из-за чего пассажир ударил женщину-кондуктора
Логотип НАТО в Брюсселе
В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
Жители приамурского села, пережидавшие паводок на сопке, возвращаются домой
Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник
Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР
В Астрахани выписали из больницы трех моряков с иранского судна
Дым от пожара в цехе по обработке шерсти во Владикавказе. 2 августа 2019
Во Владикавказе более десяти человек пострадали при ЧП на производстве
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 610 населенных пунктов
Во Владикавказе в цехе по обработке шерсти до пожара произошел взрыв
Сотрудники полиции у рамок металлоискателей на проспекте Академика Сахарова в Москве, где должен состояться митинг в поддержку журналистов Общество требует справедливости
Жителя Петербурга задержали за сообщение о лжеминировании здания полиции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Донбассе более 250 человек считаются пропавшими без вести, сообщила СБУ
10:08Встреча гарантов астанинского формата на высшем уровне пройдет в сентябре
10:06Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12
10:06В Приморье два человека погибли и четыре пострадали в ДТП с автобусом
10:05Большая часть сирийской оппозиции согласилась на перемирие в Идлибе
09:59Косатки пережидают жару в Хабаровске под навесом в ваннах со льдом
09:57Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 610 населенных пунктов
09:55В Астрахани выписали из больницы трех моряков с иранского судна
09:53На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии
09:53В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
09:53Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
Лента новостейМолния