В Сыктывкаре проведут проверку после хлопка газа в квартире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту хлопка газа в квартире в Сыктывкаре, где пожилая женщина получила незначительные ожоги, сообщает СУСК РФ по республике Коми.

Ранее в региональном ГУМЧС РИА Новости сообщали, что инцидент произошел в четверг около 8 утра в пятиэтажном жилом доме. Хлопок газа без последующего возгорания произошел в квартире. В квартире выбило стекла, пожилая женщина получила незначительные ожоги рук и лица.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту хлопка газа при включении газовой плиты в доме № 49 по Октябрьскому проспекту.

"Как установлено в ходе проверки, незначительные ожоги получила проживающая в квартире женщина 1936 года рождения. Она доставлена для оказания медицинской помощи в Эжвинскую городскую больницу. Конструкции дома не повреждены, возгорания не было", - говорится в сообщении.