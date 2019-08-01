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РИА Новости

Аэрофлот опубликовал результаты заседания совета директоров

Вчера, 10:54
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© РИА Новости / Руслан КривобокКомпания "Аэрофлот - Российские авиалинии"
Компания Аэрофлот - Российские авиалинии
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 1 авг – ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, которое состоялось 31 июля 2019 года в форме заочного голосования.
Заседание Совета прошло в новом составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2019 года.
Председателем Совета директоров ПАО "Аэрофлот" избран Дитрих Евгений Иванович — министр транспорта Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В соответствии с новой редакцией Устава ПАО "Аэрофлот", утвержденной общим собранием акционеров 25 июня 2019 года, в состав Совета директоров Общества введена должность заместителя председателя Совета директоров. Члены Совета директоров избрали на этот пост Полубояринова Михаила Игоревича — первого заместителя председателя — члена правления государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".
Исполнительным секретарем Совета директоров назначен директор департамента корпоративного управления ПАО "Аэрофлот" Мелёхин Алексей Владимирович, исполняющий данные обязанности с 2011 года.
Совет директоров рассмотрел следующие вопросы:
О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы "Аэрофлот" по итогам I квартала 2019 года. Пассажиропоток гражданской авиации РФ с учетом зарубежных авиакомпаний по итогам I квартала 2019 года составил 28,1 млн человек. Доля рынка Группы "Аэрофлот" увеличилась по сравнению с I кварталом 2018 года на 2,4 п.п. и составила 45,4%. Темпы роста основных производственных показателей Группы за отчетный период были существенно выше темпов роста международных конкурентов. Финансовые результаты I квартала 2019 года показали эффективность проводимого менеджментом курса на внедрение оптимизационных инициатив для нейтрализации негативных внешних факторов.
Отчет аудитора ПАО "Аэрофлот" по МСФО по результатам аудита за I квартал 2019 года. Аудиторские процедуры АО "ПрасвотерхаусКуперс Аудит" в отношении эффекта от перехода на новый стандарт МСФО 16 не выявили существенных ошибок и замечаний к сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы "Аэрофлот".
О реализации Долгосрочной программы развития Группы "Аэрофлот" и достижении КПЭ за I квартал 2019 года. Реализация ДПР Группы "Аэрофлот" осуществляется успешно. Выполнялись основные программные мероприятия, направленные на достижение стратегических целей развития Группы "Аэрофлот" (в т.ч. по развитию сети маршрутов, парка воздушных судов и производственной базы Группы, по повышению производительности труда и снижению операционных расходов). В целом значения КПЭ за I квартал 2019 года перевыполнены.
О системе мотивации в ПАО "Аэрофлот". Одобрены результаты исполнения КПЭ Долгосрочной программы развития Группы "Аэрофлот"/ генерального директора ПАО "Аэрофлот" за I квартал 2019 года.
О закупочной деятельности за I квартал 2019 года. Специфика авиационного бизнеса не позволяет осуществить на конкурентной основе ряд закупок (аэропортовые услуги, услуги аэронавигации, метеообеспечения, авиационной безопасности и прочее). Но даже с учетом особенностей авиационной отрасли отмечается тенденция по увеличению конкурентных процедур закупки. Особо существенный рост в I квартале 2019 года фиксируется по объемам закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). В сравнении с I кварталом 2018 года объем закупок у СМСП в стоимостном выражении увеличился в 4,2 раза. Для дальнейшего расширения доступа СМСП к закупкам, осуществляемым Группой "Аэрофлот", принято решение о подготовке изменений Положений о закупке товаров, работ, услуг ПАО "Аэрофлот" и его дочерних обществ в части установления возможности применения уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров с СМСП.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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