Аэрофлот опубликовал результаты заседания совета директоров

МОСКВА, 1 авг – ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, которое состоялось 31 июля 2019 года в форме заочного голосования.

Заседание Совета прошло в новом составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2019 года.

Председателем Совета директоров ПАО "Аэрофлот" избран Дитрих Евгений Иванович — министр транспорта Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

В соответствии с новой редакцией Устава ПАО "Аэрофлот", утвержденной общим собранием акционеров 25 июня 2019 года, в состав Совета директоров Общества введена должность заместителя председателя Совета директоров. Члены Совета директоров избрали на этот пост Полубояринова Михаила Игоревича — первого заместителя председателя — члена правления государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Исполнительным секретарем Совета директоров назначен директор департамента корпоративного управления ПАО "Аэрофлот" Мелёхин Алексей Владимирович, исполняющий данные обязанности с 2011 года.

Совет директоров рассмотрел следующие вопросы:

О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы "Аэрофлот" по итогам I квартала 2019 года. Пассажиропоток гражданской авиации РФ с учетом зарубежных авиакомпаний по итогам I квартала 2019 года составил 28,1 млн человек. Доля рынка Группы "Аэрофлот" увеличилась по сравнению с I кварталом 2018 года на 2,4 п.п. и составила 45,4%. Темпы роста основных производственных показателей Группы за отчетный период были существенно выше темпов роста международных конкурентов. Финансовые результаты I квартала 2019 года показали эффективность проводимого менеджментом курса на внедрение оптимизационных инициатив для нейтрализации негативных внешних факторов.

Отчет аудитора ПАО "Аэрофлот" по МСФО по результатам аудита за I квартал 2019 года. Аудиторские процедуры АО "ПрасвотерхаусКуперс Аудит" в отношении эффекта от перехода на новый стандарт МСФО 16 не выявили существенных ошибок и замечаний к сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы "Аэрофлот".

О реализации Долгосрочной программы развития Группы "Аэрофлот" и достижении КПЭ за I квартал 2019 года. Реализация ДПР Группы "Аэрофлот" осуществляется успешно. Выполнялись основные программные мероприятия, направленные на достижение стратегических целей развития Группы "Аэрофлот" (в т.ч. по развитию сети маршрутов, парка воздушных судов и производственной базы Группы, по повышению производительности труда и снижению операционных расходов). В целом значения КПЭ за I квартал 2019 года перевыполнены.

О системе мотивации в ПАО "Аэрофлот". Одобрены результаты исполнения КПЭ Долгосрочной программы развития Группы "Аэрофлот"/ генерального директора ПАО "Аэрофлот" за I квартал 2019 года.

О закупочной деятельности за I квартал 2019 года. Специфика авиационного бизнеса не позволяет осуществить на конкурентной основе ряд закупок (аэропортовые услуги, услуги аэронавигации, метеообеспечения, авиационной безопасности и прочее). Но даже с учетом особенностей авиационной отрасли отмечается тенденция по увеличению конкурентных процедур закупки. Особо существенный рост в I квартале 2019 года фиксируется по объемам закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). В сравнении с I кварталом 2018 года объем закупок у СМСП в стоимостном выражении увеличился в 4,2 раза. Для дальнейшего расширения доступа СМСП к закупкам, осуществляемым Группой "Аэрофлот", принято решение о подготовке изменений Положений о закупке товаров, работ, услуг ПАО "Аэрофлот" и его дочерних обществ в части установления возможности применения уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров с СМСП.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.