Следователи из Москвы помогут выяснить причины масштабных пожаров в Сибири

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин послал следователей из Москвы помогать в расследовании масштабных лесных пожаров в Сибири, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В связи с непрекращающимися лесными пожарами в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока... Александр Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарат СК РФ в пожароопасные регионы", - сказала она.

Отмечается, что сотрудники СК исследуют данные, связанные не только с распространением огня, но и порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров.

Кроме того, Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных органов, в частности, на территории которых введен режим ЧС принять исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств, повлекших распространение огня в лесных массивах.

"Глава ведомства потребовал от подчинённых тщательной фиксации следов происшествия, детального исследования всех полученных в ходе работ сведений и отработки всех возможных версий произошедшего, а также установления лиц, чьи действия повлекли большой ущерб для граждан и государства", - добавила Петренко.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.