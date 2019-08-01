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РИА Новости

Следователи из Москвы помогут выяснить причины масштабных пожаров в Сибири

Вчера, 10:42
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© Фото предоставлено министром охраны природы Якутии Сахамином АфанасьевымТушение пожаров в Якутии
Тушение пожаров в Якутии
© Фото предоставлено министром охраны природы Якутии Сахамином Афанасьевым
Тушение пожаров в Якутии
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин послал следователей из Москвы помогать в расследовании масштабных лесных пожаров в Сибири, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В связи с непрекращающимися лесными пожарами в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока... Александр Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарат СК РФ в пожароопасные регионы", - сказала она.
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Отмечается, что сотрудники СК исследуют данные, связанные не только с распространением огня, но и порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров.
Кроме того, Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных органов, в частности, на территории которых введен режим ЧС принять исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств, повлекших распространение огня в лесных массивах.
"Глава ведомства потребовал от подчинённых тщательной фиксации следов происшествия, детального исследования всех полученных в ходе работ сведений и отработки всех возможных версий произошедшего, а также установления лиц, чьи действия повлекли большой ущерб для граждан и государства", - добавила Петренко.
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Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.
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