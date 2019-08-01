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РИА Новости

Кличко потребовал завести дело из-за заявления главы офиса Зеленского

Вчера, 10:16
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой завести уголовное дело из-за заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему якобы предлагали взятку в интересах городского головы.
Ранее Богдан на брифинге заявил, что ему предлагали 20 миллионов долларов взятки якобы в интересах Кличко, а именно за то, чтобы Кличко остался главой Киевской городской администрации.

"Я обратился в НАБУ, чтобы там открыли уголовное производство по заявлению руководителя офиса президента Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки… Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры"! А такие высказывания Богдана, который является руководителем офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений", - написал Кличко на своей странице в Facebook в четверг.

Он считает, что если кто-то обращался с таким предложением к Богдану нужно установить кто это и от чьего имени, а также выяснить получал ли Богдан неправомерную выгоду.
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"После этого следователи должны объявить подозрения установленным лицам или я буду требовать от Богдана извинений за распространение неправдивой информации… Убежден, что в НАБУ есть все возможности расследовать обнародованную информацию и установить истину в этом деле. И надеюсь, что Богдан будет способствовать расследованию", - добавил Кличко.
Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.
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