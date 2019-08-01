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РИА Новости

Медведев пообещал проработать вопрос режима свободного порта для Читы

Вчера, 10:06
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ЧИТА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обещал проработать вопрос распространения режима свободного порта на территорию Читы.
С данной просьбой к нему обратился временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов. В ходе встречи он рассказал премьеру, что в Забайкальском крае в силу сложностей социально-экономического развития сложился очень низкий уровень занятости малого и среднего предпринимательства.
"При этом малое и среднее предпринимательство максимальный выбор дают людям для трудовой самореализации. Мы хотели попросить вас, предварительно подготавливаем соответствующую работу с Минвостокразвития, рассмотреть возможность распространения показавшего свою эффективность режима "Свободный порт Владивосток" на территорию Читы и посёлка Забайкальск", - сказал врио губернатора.
"Хорошо. Я дам поручение все это максимально тщательно проработать", - сказал Медведев.
Федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. После чего его действие расширили и на другие территории - Хабаровский и Камчатский края, Сахалинскую область, Чукотский автономный округ и Лазовский муниципальный район Приморского края. Заявки на получение статуса свободного порта подали также Забайкальский край и Благовещенск. Резиденты Свободного порта получают ряд преференций, в частности, налоговые льготы, упрощение таможенных и визовых процедур.
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