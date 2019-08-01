Медведев пообещал проработать вопрос режима свободного порта для Читы

ЧИТА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обещал проработать вопрос распространения режима свободного порта на территорию Читы.

С данной просьбой к нему обратился временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов. В ходе встречи он рассказал премьеру, что в Забайкальском крае в силу сложностей социально-экономического развития сложился очень низкий уровень занятости малого и среднего предпринимательства.

"При этом малое и среднее предпринимательство максимальный выбор дают людям для трудовой самореализации. Мы хотели попросить вас, предварительно подготавливаем соответствующую работу с Минвостокразвития, рассмотреть возможность распространения показавшего свою эффективность режима "Свободный порт Владивосток" на территорию Читы и посёлка Забайкальск", - сказал врио губернатора.

"Хорошо. Я дам поручение все это максимально тщательно проработать", - сказал Медведев.