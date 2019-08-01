В ЛНР не зафиксировали нарушений перемирия за десять дней

ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в течение десяти суток подряд не фиксирует обстрелов со стороны ВС Украины.

Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля. Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили о соблюдении режима прекращения огня со стороны ВС Украины с 22 июля.