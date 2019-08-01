В Иркутской области локализовали семь природных пожаров

ИРКУТСК, 1 авг – РИА Новости. Семь природных пожаров локализовано в Иркутской области, всего на ее территории зафиксировано сто сорок пять пожаров на площадь порядка 700 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

На землях лесного фонда Иркутской области 31 июля было ликвидировано 3 пожара на 133 гектарах. Всего в среду в Иркутской области насчитывалось 140 пожаров на площади более 700 тысяч гектаров.

"Удалось локализовать 6 возгораний, общая площадь которых составила 7 250 га. Еще 1 пожар локализован в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", его площадь 0,7 га. Действует 60 возгораний на площади 66 989 га. Кроме того, на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" действует 4 пожара. Их площадь составляет 1712 га. В зоне контроля закрыты 74 пожара на площади 608 616 га", - говорится в сообщении.