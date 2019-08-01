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РИА Новости

В Иркутской области локализовали семь природных пожаров

Вчера, 09:56
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© РИА Новости / Александр КряжевЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Лесной пожар. Архивное фото
ИРКУТСК, 1 авг – РИА Новости. Семь природных пожаров локализовано в Иркутской области, всего на ее территории зафиксировано сто сорок пять пожаров на площадь порядка 700 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.
На землях лесного фонда Иркутской области 31 июля было ликвидировано 3 пожара на 133 гектарах. Всего в среду в Иркутской области насчитывалось 140 пожаров на площади более 700 тысяч гектаров.
"Удалось локализовать 6 возгораний, общая площадь которых составила 7 250 га. Еще 1 пожар локализован в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", его площадь 0,7 га. Действует 60 возгораний на площади 66 989 га. Кроме того, на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" действует 4 пожара. Их площадь составляет 1712 га. В зоне контроля закрыты 74 пожара на площади 608 616 га", - говорится в сообщении.
Всего на территории РФ зафиксировано 468 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 млн гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).
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