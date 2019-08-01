В Сыктывкаре пожилая женщина пострадала при хлопке газа в квартире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Пожилая женщина получила незначительные ожоги при хлопке газа в квартире в жилом доме в Сыктывкаре, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике Коми.

Инцидент произошел около 8 утра в четверг в пятиэтажном жилом доме.