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РИА Новости

В Сыктывкаре пожилая женщина пострадала при хлопке газа в квартире

Вчера, 09:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Пожилая женщина получила незначительные ожоги при хлопке газа в квартире в жилом доме в Сыктывкаре, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике Коми.
Инцидент произошел около 8 утра в четверг в пятиэтажном жилом доме.
"Хлопок газа без последующего возгорания произошел в квартире, где есть газовая колонка. В квартире выбило стекла. Женщина 1936 года получила незначительные ожоги рук и лица", - рассказал собеседник агентства.
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