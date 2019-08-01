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РИА Новости

В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"

09:30
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КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Всемирно известный заповедник "Столбы" в Красноярске из-за угрозы возникновения пожаров в связи с жаркой и сухой погодой с субботы закроют для свободного посещения туристами, сообщает пресс-служба заповедника.
"В связи с установлением повышенных температур и отсутствием обильных осадков, администрация заповедника "Столбы" приняла решение о закрытии особо охраняемой природной территории для свободного посещения туристами... Запрет на посещение будет действовать со 2 августа 2019 с 18.00 (14.00 мск) часов и до выпадения значительного количества осадков (не менее 3 мм воды за сутки по данным метеостанции заповедника)", - говорится в сообщении.
По предварительным расчётам, к выходным дням класс пожарной опасности по условиям погоды может достигнуть IV, соответственно риск возникновения лесных возгораний увеличится.
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В период запрета государственная инспекция переходит на усиленный режим работы. На всех входных группах заповедника будут выставлены контрольно-пропускные пункты. Для комплексного обеспечения пожарной безопасности и соблюдения установленного запрета будут привлечены сотрудники полиции.
"Посетители, нарушившие особый режим охраны территории, будут привлечены к административной ответственности. Допуск на заповедную территорию будет разрешен только организованным экскурсионным группам, заранее согласовавшим свой поход, в обязательном сопровождении сотрудников заповедника", - отмечают в пресс-службе.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
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