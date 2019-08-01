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РИА Новости

Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"

09:29
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Евгений Дитрих
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Совет директоров "Аэрофлота" переизбрал своим председателем министра транспорта РФ Евгения Дитриха, говорится в сообщении компании.
"Избрать председателем совета директоров публичного акционерного общества "Аэрофлот – российские авиалинии" члена совета директоров общества Дитриха Евгения Ивановича", - говорится в сообщении.
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Заместителем председателя избран член совета директоров "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.
Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам - 34,8%, физическим лицам - 5,6%, менеджменту компании - 0,1%.
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Евгений ДитрихАэрофлотРоссияЭкономика
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