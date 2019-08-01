Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Совет директоров "Аэрофлота" переизбрал своим председателем министра транспорта РФ Евгения Дитриха, говорится в сообщении компании.
"Избрать председателем совета директоров публичного акционерного общества "Аэрофлот – российские авиалинии" члена совета директоров общества Дитриха Евгения Ивановича", - говорится в сообщении.
Заместителем председателя избран член совета директоров "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.
Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам - 34,8%, физическим лицам - 5,6%, менеджменту компании - 0,1%.