Движение на серой ветке московского метро ввели в график

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, где произошел сбой из-за падения человека на путь, введено в график, сообщается в четверг в Twitter Московского метро.
"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что утром в четверг на Серпуховско-Тимирязевской линии на участке от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" не было движения поездов из-за падения пассажира на путь. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.