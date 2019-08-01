Движение на серой ветке московского метро ввели в график

Ранее сообщалось, что утром в четверг на Серпуховско-Тимирязевской линии на участке от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" не было движения поездов из-за падения пассажира на путь. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.