Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россияне 40-50 лет больше всего платят за мобильную связь, меньше всего - молодые люди в возрасте от 21 года до 35 лет, сказано в исследовании банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Самая высокая средняя сумма платежа за мобильную связь в RSB Mobile в 2018 году и первом полугодии 2019 года была у пользователей 40-50 лет - 471 рубль. За ними следуют россияне 50 лет и старше со средним чеком 448 рублей. Самая низкая средняя сумма была отмечена в сегменте 21-35 лет – 348 рублей", - говорится в исследовании.

При этом можно отметить любопытную тенденцию: с возрастом доля оплаты мобильной связи в общем объеме операций заметно снижается. У молодых людей 21-35 лет пополнение мобильного счета заняло 28,1% всех транзакций в мобильном банке, у россиян 40-50 лет – 29,5%, у старшего поколения - 20,9%.