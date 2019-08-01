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РИА Новости

Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста

09:13
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина говорит по телефону
Мужчина говорит по телефону
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россияне 40-50 лет больше всего платят за мобильную связь, меньше всего - молодые люди в возрасте от 21 года до 35 лет, сказано в исследовании банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Самая высокая средняя сумма платежа за мобильную связь в RSB Mobile в 2018 году и первом полугодии 2019 года была у пользователей 40-50 лет - 471 рубль. За ними следуют россияне 50 лет и старше со средним чеком 448 рублей. Самая низкая средняя сумма была отмечена в сегменте 21-35 лет – 348 рублей", - говорится в исследовании.
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При этом можно отметить любопытную тенденцию: с возрастом доля оплаты мобильной связи в общем объеме операций заметно снижается. У молодых людей 21-35 лет пополнение мобильного счета заняло 28,1% всех транзакций в мобильном банке, у россиян 40-50 лет – 29,5%, у старшего поколения - 20,9%.
В целом россияне старше 55 лет оказались самыми "щедрыми" пользователями мобильного банка в плане среднего чека - 18,2 тысячи рублей. На втором месте по величине средней суммы одной операции оказались пользователи 40-50 лет - 15,2 тысячи рублей. Самый низкий был у молодых людей 21-35 лет - чуть больше 9 тысяч рублей.
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