В Донбассе около 13 тысяч человек остались без водоснабжения

КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Насосную станцию коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" в подконтрольной Киеву части Луганской области отключили от электроснабжения из-за долгов, около 13 тысяч абонентов остались без воды, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Тридцать первого июля в результате задолженности за электроснабжение отключена насосная станция "Лисичанскводоканал" в городе Лисичанск. Без водоснабжения осталась часть города (около 13 тысяч абонентов). Вода к потребителям поступает самотеком", - говорится в сообщении.