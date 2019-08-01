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РИА Новости

В Донбассе около 13 тысяч человек остались без водоснабжения

08:40
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КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Насосную станцию коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" в подконтрольной Киеву части Луганской области отключили от электроснабжения из-за долгов, около 13 тысяч абонентов остались без воды, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Тридцать первого июля в результате задолженности за электроснабжение отключена насосная станция "Лисичанскводоканал" в городе Лисичанск. Без водоснабжения осталась часть города (около 13 тысяч абонентов). Вода к потребителям поступает самотеком", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в четверг запланировано заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.
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