Забайкалью выделят 76 млн рублей на оборудование для цифрового телевидения

ЧИТА, 1 авг - РИА Новости. Правительство выделит 76 миллионов рублей на предоставление населению Забайкальского края оборудования для цифрового телевидения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я подписал распоряжение правительства о том, чтобы предоставить Забайкальскому краю более 76 миллионов рублей, которые пойдут на обеспечение людей оборудованием для приёма цифрового сигнала", - заявил глава правительства.