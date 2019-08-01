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РИА Новости

Забайкалью выделят 76 млн рублей на оборудование для цифрового телевидения

08:23
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ЧИТА, 1 авг - РИА Новости. Правительство выделит 76 миллионов рублей на предоставление населению Забайкальского края оборудования для цифрового телевидения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Я подписал распоряжение правительства о том, чтобы предоставить Забайкальскому краю более 76 миллионов рублей, которые пойдут на обеспечение людей оборудованием для приёма цифрового сигнала", - заявил глава правительства.
Медведев подчеркнул, что речь в том числе идёт и о предоставлении комплектов спутникового телевидения жителям тех районов, которые не охвачены цифровым вещанием.
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Переход на цифровое телевидениеДмитрий МедведевЗабайкальский крайОбщество
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