В Хабаровске восстановили энергоснабжение после отключения

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Хабаровске, где без света оставались 82,5 тысячи человек, сообщается в ситуационной справке Минэнерго.
По данным ведомства, утром в четверг на Хабаровской ТЭЦ-1 действием дифференциальной защиты шин отключились первая и вторая СШ 35 кВ. Значительной части потребителей свет включили через 10 минут.
"Без электроснабжения оставались бытовые потребители города Хабаровска (около 82 тысяч 500 человек) и предприятия местной промышленности…. В 06.14 всем потребителям подано напряжение", - говорится в справке.