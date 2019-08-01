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РИА Новости

Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов

07:43
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
ЧИТА, 1 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Гепрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов "как способе сокрытия незаконной заготовки древесины".
Уточняется, что доклад должен быть готов до 1 ноября.
Тушение пожаров в Якутии
30 июля, 08:00
"Жалко до слез!" К чему приведут крупнейшие лесные пожары в Сибири
Глава правительства находится с визитом в Забайкалье. Там он подписал перечень распоряжений в связи с лесными пожарами:
МЧС, Минобороны и Минприроды поручено усилить группировку сил и средств, задействованных на тушении в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.
Минприроды, МЧС, Минобороны, Минфину к 3 августа нужно подготовить и представить правительству предложения о выделении МЧС, Минобороны и регионам средств резервного фонда для покрытия расходов на ликвидацию огня.
Минприроды до 15 августа должно вместе с регионами подготовить и представить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования вопросов лесной охраны, в том числе установления зон контроля лесных пожаров.
МЧС, Минприроды и региональным властям поручено до 30 августа представить предложения по созданию специализированного лесопожарного центра.
Минприроды и Минфину предстоит заняться увеличением численности государственных лесных инспекторов до нормативного уровня.
Минобрнауки и Минприроды должны до 30 августа разработать предложения по усилению научного и кадрового обеспечения деятельности по лесной охране.
Лесной пожар в Красноярском крае
08:32
Шаманы проведут ритуалы для защиты сибирских лесов от пожаров
Главам регионов рекомендуется до 15 сентября включить в состав местных комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности представителей общественности и научных организаций.
МЧС, Рослесхоз и власти на местах до 9 августа должны доложить в кабмин об обеспечении контроля за соблюдением пожарной безопасности и наличием необходимой специализированной лесопожарной техники вблизи населенных пунктов.
Главам Роспотребнадзора и Росгидромета поручено обеспечить в населенных пунктах, которые могут подвергнуться задымлению из-за пожаров, контроль за содержанием вредных веществ в воздухе и состоянием здоровья населения, дать необходимые инструкции территориальным органам, а об исполнении доложить до 9 августа.
Минприроды, Минобрнауки и академии РАН поручение привлечь научные организации к решению проблем, связанных с лесными пожарами, в том числе с изучением и применением зарубежного опыта, об исполнении доложить 15 августа.
Органам исполнительной власти субъектов рекомендовано вместе с органами местного самоуправления обеспечить оперативное информирование населения, экспертного и экологического сообществ об угрозе лесных пожаров, последствиях и мерах по их тушению.
Вице-премьеру Юрию Трутневу, курирующему Дальний Восток, и полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло поручено представить до 20 августа предложения по повышению эффективности борьбы с лесными пожарами, обеспечению пожарной безопасности в лесах и уточнению полномочий субъектов в данных вопросах.
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Вчера, 15:14
Путин подключил военных к тушению пожаров в Сибири

Пожары в тайге

Около недели назад Сибирь и другие регионы России окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.
Сейчас площадь лесных пожаров превышает 2,8 миллиона гектаров. По данным ФБУ "Авиалесоохрана", в тушении участвуют 2720 человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов. Ситуацию с воздуха отслеживают 34 борта.
Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, двух районах Бурятии и пяти районах Якутии. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.
По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. Рассматриваются разные версии, в том числе умышленного поджога.
Во вторник в регион прибыл первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, вместе с министром лесного хозяйства и начальником краевого управления ведомства он облетел территории, на которых сохраняется сложная пожарная обстановка, для выработки наиболее эффективных решений по борьбе с огнем.
Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль. "Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом", — призвал Медведев.
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Леонардо Ди Каприо посвятил пост в Instagram пожарам в Сибири
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуДмитрий МедведевПравительство РФСибирский ФОПроисшествия
Популярные комментарии
Услышали видать глас народа, ибо давно ходят слухи, что леса спилили и за бугор толкнули, а пожарами прикрывают воровство
1 августа, 07:56
Антон Мотин
2811001
Председатель Правительства Российской Федерации ПОПРОСИЛ...
1 августа, 07:45
XXyz1965
14101102
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