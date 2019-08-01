В Хабаровске скорректировали прогноз по подъему уровня воды в Амуре

ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Уровень Амура у Хабаровска к 8-9 августа может достигнуть 650 сантиметров, ранее сообщалось о максимуме в 630 сантиметров, сообщается на Уровень Амура у Хабаровска к 8-9 августа может достигнуть 650 сантиметров, ранее сообщалось о максимуме в 630 сантиметров, сообщается на сайте краевого правительства в четверг.

Самый высокий уровень Амура за всю историю наблюдений зарегистрирован во время наводнения 2013 года – 808 сантиметров. Согласно последнему прогнозу, Амур должен был подняться до 580-630 сантиметров. Уровень Амура на 1 августа составляет 373 сантиметра. В ближайшие двое суток ожидается рост еще на 60-70 сантиметров из-за паводков.

"По прогнозу гидрологов, первую волну у Хабаровска ожидают уже на этих выходных. Уровень реки поднимется до 430-470 сантиметров. При таких отметках начнется подтопление дач на островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный. Всего в зону возможного подтопления попадают 3700 дач. При уровне 470 сантиметров вода подтопит часть участков. К 8-9 августа, когда подойдет вторая волна паводка, уровень будет 630-650 сантиметров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при второй волне паводка река затопит все дачи на левом берегу, низкие места в Хабаровске, а также частный сектор вблизи реки. В зону риска попадают улицы Богачева, Мельничная, Тимирязева, Штормовая, Правобережная. Подтопит водозабор в районе остановки Красная речка и подъездную дорогу к ТЭЦ-3.

Сообщается, что в Комсомольске-на-Амуре пик паводка ожидают к 14-16 августа. Но гидрологи прогнозируют, что он будет не такой силы, как предполагалось ранее. Максимальная отметка должна составить 600 сантиметров при опасной в 650 сантиметров. Сейчас уровень реки у Комсомольска-на-Амуре 203 сантиметра.