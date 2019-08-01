Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T06:56Z
https://ria.ru/20190801/1557063221.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Хабаровске скорректировали прогноз по подъему уровня воды в Амуре

06:56
1166
ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Уровень Амура у Хабаровска к 8-9 августа может достигнуть 650 сантиметров, ранее сообщалось о максимуме в 630 сантиметров, сообщается на сайте краевого правительства в четверг.
Самый высокий уровень Амура за всю историю наблюдений зарегистрирован во время наводнения 2013 года – 808 сантиметров. Согласно последнему прогнозу, Амур должен был подняться до 580-630 сантиметров. Уровень Амура на 1 августа составляет 373 сантиметра. В ближайшие двое суток ожидается рост еще на 60-70 сантиметров из-за паводков.
Плотина Бурейской ГЭС на реке Бурее в Бурейском районе Амурской области
Вчера, 22:00
Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
"По прогнозу гидрологов, первую волну у Хабаровска ожидают уже на этих выходных. Уровень реки поднимется до 430-470 сантиметров. При таких отметках начнется подтопление дач на островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный. Всего в зону возможного подтопления попадают 3700 дач. При уровне 470 сантиметров вода подтопит часть участков. К 8-9 августа, когда подойдет вторая волна паводка, уровень будет 630-650 сантиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при второй волне паводка река затопит все дачи на левом берегу, низкие места в Хабаровске, а также частный сектор вблизи реки. В зону риска попадают улицы Богачева, Мельничная, Тимирязева, Штормовая, Правобережная. Подтопит водозабор в районе остановки Красная речка и подъездную дорогу к ТЭЦ-3.
Сообщается, что в Комсомольске-на-Амуре пик паводка ожидают к 14-16 августа. Но гидрологи прогнозируют, что он будет не такой силы, как предполагалось ранее. Максимальная отметка должна составить 600 сантиметров при опасной в 650 сантиметров. Сейчас уровень реки у Комсомольска-на-Амуре 203 сантиметра.
Ранее сообщалось, что из-за подъема уровня Амура уже со 2 августа в Хабаровске перенесут причалы теплоходов. Посадка будет происходить с остановки "Прибрежная". Власти и спасатели, настоятельно рекомендуют дачникам заранее вывезти урожай и вещи. Из-за угрозы паводка в большинстве районов крае введен режим ЧС.
Подтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
Вчера, 15:40
Иркутский губернатор отреагировал на критику Путина из-за паводка
000111
Обсудить 0
Амур (река)Хабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Логотип компании Xiaomi
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
Телеведущий Максим Галкин
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Лента
новостей
В одном из гипермаркетов Московской области. Архивное фото
Ученые рассказали, какие витамины защищают от развития рака кожи
В Перми будут судить замдиректора школы, в которой девочка умерла от голода
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
В Иркутской области нашли живым человека, пропавшего при паводке
Бутылки вина на конвейере
Уезжающим с Гоа туристам разрешат вывозить больше двух бутылок алкоголя
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
Уровень Амура у Хабаровска превысил опасную отметку
Максим Гареев
Отец признавшегося в убийстве блогерши рассказал о его проблемах с психикой
Схистостега, найденная после бурелома.
На Курилах обнаружили массовые скопления "золота драконов"
В Москве на серой ветке произошел сбой из-за падения человека на рельсы
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов
В Хабаровске восстановили энергоснабжение после отключения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
09:36Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров
09:30В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
09:29Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
09:28Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
09:28Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев
09:26Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
09:21В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
09:21Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
09:20В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
09:15В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
09:14Движение на серой ветке московского метро ввели в график
09:13В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
09:13Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
09:10В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
09:08Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
09:04Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
09:04В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей
09:01Из аэропорта Красноярска вылетели два Ил-76 для тушения лесных пожаров
09:01"Зеленые финансы" поют романсы: зачем бизнесу в России быть ответственным
Лента новостейМолния