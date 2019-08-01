СМИ: задержанный южнокорейскими военными гражданин КНДР попросил убежища

Военные Южной Кореи в ночь на четверг задержали мужчину, который в центральной части межкорейской границы пересек демаркационную линию в демилитаризованной зоне со стороны КНДР. Он был задержан после пересечения границы, когда двигался вдоль реки Имджинган. При этом со стороны военных КНДР не было замечено какой-либо необычной активности.