СМИ: задержанный южнокорейскими военными гражданин КНДР попросил убежища

ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Задержанный ночью кореец, который пересек ночью демаркационную линию в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Корейского полуострова, оказался солдатом северокорейской армии и выразил желание остаться в Южной Корее, сообщило агентство Ренхап.
Военные Южной Кореи в ночь на четверг задержали мужчину, который в центральной части межкорейской границы пересек демаркационную линию в демилитаризованной зоне со стороны КНДР. Он был задержан после пересечения границы, когда двигался вдоль реки Имджинган. При этом со стороны военных КНДР не было замечено какой-либо необычной активности.
Последний подобный случай произошел в декабре прошлого года: солдат со стороны Северной Кореи пересек границу с целью остаться на Юге.