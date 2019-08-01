Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T06:48Z
https://ria.ru/20190801/1557063161.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151452/28/1514522846_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_c1b3c1dcc4920091fc00b330964d8877.jpg
РИА Новости

СМИ: задержанный южнокорейскими военными гражданин КНДР попросил убежища

06:48
555
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДемилитаризованная зона на границе между КНДР и Южной Кореей. Архивное фото
Демилитаризованная зона на границе между КНДР и Южной Кореей. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Задержанный ночью кореец, который пересек ночью демаркационную линию в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Корейского полуострова, оказался солдатом северокорейской армии и выразил желание остаться в Южной Корее, сообщило агентство Ренхап.
Военные Южной Кореи в ночь на четверг задержали мужчину, который в центральной части межкорейской границы пересек демаркационную линию в демилитаризованной зоне со стороны КНДР. Он был задержан после пересечения границы, когда двигался вдоль реки Имджинган. При этом со стороны военных КНДР не было замечено какой-либо необычной активности.
Сотрудница метрополитена Пхеньяна
27 апреля, 08:00
Ужас с расстрелами, или Тихая сказка. Как живет самая закрытая страна
Последний подобный случай произошел в декабре прошлого года: солдат со стороны Северной Кореи пересек границу с целью остаться на Юге.
200050
Обсудить 0
Южная КореяКНДРВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
РИА
Новости
Логотип компании Xiaomi
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Телеведущий Максим Галкин
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Лента
новостей
В одном из гипермаркетов Московской области. Архивное фото
Ученые рассказали, какие витамины защищают от развития рака кожи
Бутылки вина на конвейере
Уезжающим с Гоа туристам разрешат вывозить больше двух бутылок алкоголя
В Перми будут судить замдиректора школы, в которой девочка умерла от голода
СМИ рассказали о тайце, потерявшемся в Подмосковье по пути из Венгрии
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
В Иркутской области нашли живым человека, пропавшего при паводке
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
80-летняя хабаровская женщина, обвиняемая в расчленении квартиранта
В деле хабаровской "пенсионерки-потрошительницы" выявили еще два убийства
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла сторонника Зеленского, пожелавшего отнять Ростов-на-Дону
В Москве на серой ветке произошел сбой из-за падения человека на рельсы
Схистостега, найденная после бурелома.
На Курилах обнаружили массовые скопления "золота драконов"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52Финляндия ужесточает требования к документам на шенгенскую визу для россиян
09:50В Свердловской области нашли тела трех человек из перевернувшейся лодки
09:46В Сыктывкаре пожилая женщина пострадала при хлопке газа в квартире
09:38В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
09:36Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров
09:30В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
09:29Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
09:28Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
09:28Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев
09:26Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
09:21В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
09:21Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
09:20В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
09:15В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
09:14Движение на серой ветке московского метро ввели в график
09:13В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
09:13Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
09:10В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
09:08Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
09:04Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Лента новостейМолния