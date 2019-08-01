СМИ рассказали о тайце, потерявшемся в Подмосковье по пути из Венгрии

БАНГКОК, 1 авг – РИА Новости. Тайский шеф-повар, которого на родине объявили пропавшим без вести, после того как он исчез по дороге из Будапешта в Бангкок, нашелся в подмосковных Химках. Он рассказал, что "заблудился" в Подмосковье, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает интернет-версия газеты Тайский шеф-повар, которого на родине объявили пропавшим без вести, после того как он исчез по дороге из Будапешта в Бангкок, нашелся в подмосковных Химках. Он рассказал, что "заблудился" в Подмосковье, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post

Шеф-повар одного из тайских ресторанов Будапешта 36-летний Утхай Венбап 15 июня вылетел из столицы Венгрии в Москву, чтобы затем пересесть на рейс, следующий до Бангкока. В последний раз он связался с родными в Таиланде по видеосвязи в тот же день из транзитной зоны Шереметьево, однако в Бангкок не прилетел и больше на связь не выходил, сообщает издание.

Родные повара, живущие в провинции Нонгкхай на северо-востоке Таиланда, подали в полицию заявление о пропаже человека, после чего Венбап был объявлен в розыск.

Во вторник посольству Таиланда в Москве стало известно, что гражданин Таиланда находится в подмосковном городе Химки, и за ним выехал сотрудник посольства, говорится в сообщении.

В аккаунте таиландской дипмиссии в Москве есть запись от 30 июля о том, что объявленный в розыск гражданин Таиланда найден благодаря помощи нескольких граждан Киргизии, работающих в Химках, которые случайно встретили его, прониклись состраданием и связались с посольством.

По информации Bangkok Post, повар рассказал тайским дипломатам в Москве, что 15 июня перед отлетом из Будапешта он отметил с друзьями свое возвращение на родину и потому оказался в самолете в состоянии сильного алкогольного опьянения. Протрезветь за время полета до Москвы он не успел. В Москве неожиданно выяснилось, что его рейс до Бангкока отправляется из аэропорта Шереметьево только через пять дней. Венбап утверждает, что сильно расстроился и "по этому поводу выпил еще", сообщает газета.

Повар не помнит, как проходил паспортный контроль и как потом пропали все его вещи, включая смартфон и паспорт, но помнит, как поругался с персоналом магазина неподалеку от аэропорта, был задержан полицией, а затем отпущен. Затем, как рассказал таец, он попал в ближайший к аэропорту подмосковный город Химки, "и там и остался", сообщает Bangkok Post.