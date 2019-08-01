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РИА Новости

На Курилах обнаружили массовые скопления "золота драконов"

05:58
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© Фото : Кирилл КорзниковСхистостега, найденная после бурелома.
Схистостега, найденная после бурелома.
© Фото : Кирилл Корзников
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ученые Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук заявили об обнаружении в лесах заповедника "Курильский" большого количества cхистостеги перистой, которую также называют "золотом драконов". Об этом сообщается на сайте заповедника.
По словам исследователей, к разрастанию редкого вида мха могли привести ветровалы, которые в последние годы стали массовым явлением на юге Дальнего Востока, в Сахалинской области и Приморье, вероятно, из-за изменений климата на планете.
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"В местах вывала деревьев мы постоянно находили светящийся мох, который включен в Красную книгу Сахалинской области. Этот вид и раньше был известен на Кунашире, но после прошедших ветровалов стал чуть ли не самым массовым, благодаря тому, что вывальные комы деревьев формируют идеальные условия для его роста. Схистостегу называют еще "золотом гоблинов" или "золотом драконов", — пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории геоботаники Ботанического сада-института Кирилл Корзников.
Он добавил, что светящимся мох становится из-за клеток протонемы — только что проросших из спор растения мхов. Эти клетки обладают линзовидной формой и фокусируют рассеянный свет на хлоропласты, и то, что человеческий глаз видит как красивое свечение — не что иное, как простое отражение света.
В этом месяце ученые планируют оценить, как лесные экосистемы восстанавливаются после буреломов, и установить историю прошлых ветровалов в лесах на острове Кунашир.
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