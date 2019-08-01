В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи

ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Следственный комитет в Хабаровском каре расследует около 40 уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.

"Сейчас в производстве порядка 40 уголовных дел, связанных с оказанием медицинской помощи. Это не значит, что кто-то виноват, это значит, что нужно разобраться. Еще два дела, где следствие установило вину врачей, в этом году были направлены в суд, с точки зрения статистики это достаточно значимое количество", - сказал Долгалев.

Он отметил, что возбуждение дела при обращении людей с заявлениями на оказание медицинских услуг позволяет провести всестороннее расследование и необходимые экспертизы.

По его словам, часть дел были возбуждены в этом году, есть дела, возбужденные в предыдущие годы.