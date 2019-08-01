Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T05:00Z
https://ria.ru/20190801/1557062450.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155703/55/1557035583_0:147:1613:1054_1036x0_80_0_0_0169d861a6deb4a0b58597929ecf8d7e.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае вода ушла с ряда подтопленных паводком территорий

05:00
349
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюСотрудники МЧС в Хабаровском крае
Сотрудники МЧС в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Вода ушла с ряда подтопленных паводком территорий в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в селе Удском было подтоплено 32 жилых дома, около 60 приусадебных участков, из зоны подтопления отселено более 130 человек. Из-за дождей в регионе начался подъем малых рек, кроме того, в первой декаде августа в Хабаровском крае ждут гребень паводка из Амурской области. В большинстве районов края введен режим ЧС. В среду вода ушла из подтопленных домов в Удском. В населенных пунктах Полетное, Прудки, Петровичи и Марусино было подтоплено 68 приусадебных участков.
Плотина Бурейской ГЭС на реке Бурее в Бурейском районе Амурской области
Вчера, 22:00
Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
"По данным на 1 августа, на реках Уда и Кия отмечается спад уровней воды. В результате в селе Удское Тугуро-Чумиканского района вода полностью сошла с подтопленных территорий. Уровень воды составил 637 сантиметров (-107 сантиметров за сутки, опасное явление - 800 сантиметров). Жители села вернулись в свои дома. Также вернулись в свои дома отселенные в превентивных целях жители села Неран. Подтопленных территорий в данном населенном пункте также нет", - говорится в сообщении.
31 июля в село Удское вертолётом Ми-8 МЧС России было доставлено 1,3 тонны гуманитарного груза и бригада специалистов-ветеринаров для оценки санитарно-эпидемиологического состояния в районе. Спасатели помогают жителям в расчистке подворий от мусора и грязи, оказывают адресную помощь.
В районе имени Лазо за сутки уровень воды в реке Кия упал на 7 сантиметров и составил 388 сантиметров при отметке опасного явления в 480 сантиметров. В населенных пунктах Полетное, Прудки, Петровичи и Марусино подтопленных жилых домов нет, вода ушла с территории 22 приусадебных участков. От воды ещё не освободились 46 огородов.
Подтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
Вчера, 15:40
Иркутский губернатор отреагировал на критику Путина из-за паводка
000100
Обсудить 0
Хабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Самолет Ил-76. Архивное фото
Пожары под Красноярском будут одновременно тушить до пяти самолетов Ил-76
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев подписал поручения в связи с ситуацией с лесными пожарами
Мужчина в подтопленном жилом доме в поселке Большой Луг Иркутской области
В Иркутской области почти две тысячи человек остаются без электроснабжения
Затопленный автомобиль в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
В Приамурье число подтопленных паводком населенных пунктов достигло 32
Лента
новостей
Вид на Воронеж. Архивное фото
Названы российские города, где живут самые образованные соискатели работы
В Приморье начали проверку после гибели ребенка в карете скорой помощи
Самолет Ил-76. Архивное фото
В Красноярск для тушения пожаров прибыли военно-транспортные самолеты Ил-76
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов
В Хабаровске скорректировали прогноз по подъему уровня воды в Амуре
Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
В Алеппо восстановили фабрику детской одежды
В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи
Из аэропорта Красноярска вылетели два Ил-76 для тушения лесных пожаров
В Иркутске два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой
80-летняя хабаровская женщина, обвиняемая в расчленении квартиранта
В деле хабаровской "пенсионерки-потрошительницы" выявили еще два убийства
Пешеходы во время дождя в Москве. Архивное фото
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52Финляндия ужесточает требования к документам на шенгенскую визу для россиян
09:50В Свердловской области нашли тела трех человек из перевернувшейся лодки
09:46В Сыктывкаре пожилая женщина пострадала при хлопке газа в квартире
09:38В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
09:36Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров
09:30В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
09:29Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
09:28Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
09:28Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев
09:26Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
09:21В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
09:21Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
09:20В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
09:15В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
09:14Движение на серой ветке московского метро ввели в график
09:13В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
09:13Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
09:10В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
09:08Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
09:04Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Лента новостейМолния