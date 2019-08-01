В Хабаровском крае вода ушла с ряда подтопленных паводком территорий

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Вода ушла с ряда подтопленных паводком территорий в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в селе Удском было подтоплено 32 жилых дома, около 60 приусадебных участков, из зоны подтопления отселено более 130 человек. Из-за дождей в регионе начался подъем малых рек, кроме того, в первой декаде августа в Хабаровском крае ждут гребень паводка из Амурской области. В большинстве районов края введен режим ЧС. В среду вода ушла из подтопленных домов в Удском. В населенных пунктах Полетное, Прудки, Петровичи и Марусино было подтоплено 68 приусадебных участков.

"По данным на 1 августа, на реках Уда и Кия отмечается спад уровней воды. В результате в селе Удское Тугуро-Чумиканского района вода полностью сошла с подтопленных территорий. Уровень воды составил 637 сантиметров (-107 сантиметров за сутки, опасное явление - 800 сантиметров). Жители села вернулись в свои дома. Также вернулись в свои дома отселенные в превентивных целях жители села Неран. Подтопленных территорий в данном населенном пункте также нет", - говорится в сообщении.

31 июля в село Удское вертолётом Ми-8 МЧС России было доставлено 1,3 тонны гуманитарного груза и бригада специалистов-ветеринаров для оценки санитарно-эпидемиологического состояния в районе. Спасатели помогают жителям в расчистке подворий от мусора и грязи, оказывают адресную помощь.