Ракетные испытания в КНДР не нарушают обещание Ким Чен Ына, заявил Болтон

Ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР 31 июля под руководством лидера страны Ким Чен Ына провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа. Военные Южной Кореи заявляли, что КНДР испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия на восточном побережье страны, что стало вторым испытанием за неделю.

В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась безрезультатно. Кроме того, позже они ненадолго встретились на границе двух Корей. Трамп тогда стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР из Южной Кореи.