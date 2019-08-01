Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T04:45Z
https://ria.ru/20190801/1557062331.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155690/31/1556903108_0:235:2362:1564_1036x0_80_0_0_8085a6d3da97a3934687b5d390188921.jpg
РИА Новости

Ракетные испытания в КНДР не нарушают обещание Ким Чен Ына, заявил Болтон

04:45
364
© REUTERS / KCNAСеверокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за испытательными запусками ракет. 25 июля 2019
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за испытательными запусками ракет. 25 июля 2019
© REUTERS / KCNA
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за испытательными запусками ракет. 25 июля 2019
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ракетные испытания КНДР не нарушают обещание северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту США Дональду Трампа о денуклеаризации.
Ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР 31 июля под руководством лидера страны Ким Чен Ына провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа. Военные Южной Кореи заявляли, что КНДР испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия на восточном побережье страны, что стало вторым испытанием за неделю.
Президент США Дональд Трамп
26 июля, 06:50
Трамп заступился за Северную Корею после пуска ракет
"Пуск этих ракет не нарушает обещание, которое Ким Чен Ын дал президенту касательно межконтинентальных баллистических ракет", - заявил Болтон в интервью телеканалу Fox Business.
Болтон считает, что Северную Корею следует спросить, когда начнутся обсуждения по денуклеаризации и встречи между рабочими группами.
В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась безрезультатно. Кроме того, позже они ненадолго встретились на границе двух Корей. Трамп тогда стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР из Южной Кореи.
Ракеты и бомбы КНДР
25 июля, 12:45
Главное оружие Ким Чен ЫнаДвадцать пятого июля КНДР испытала две ракеты, обе достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Какое оружие есть в арсенале Северной Кореи и как продвигается ядерная программа страны, — в инфографике Ria.ru
011000
Обсудить 0
Джон БолтонДональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Сын Усамы бен Ладена Хамза Бен Ладен
СМИ сообщили о смерти сына бен Ладена
РИА
Новости
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
Германия не намерена участвовать в коалиции США в Ормузском проливе
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Мадуро прокомментировал решение американского суда по аресту активов Citgo
Суданские военнослужащие на одной из улиц Хартума. Архивное фото
В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. Архивное фото
Китайские военные заявили о готовности обеспечить стабильность в Гонконге
Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
В Алеппо восстановили фабрику детской одежды
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
Вид на Воронеж. Архивное фото
Названы российские города, где живут самые образованные соискатели работы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях СМИД АСЕАН. 31 июля 2019
Лондон запрашивал встречу с Лавровым на полях СМИД АСЕАН, сообщил источник
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
США продолжат кампанию по оказанию максимального давления на Иран
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
Движение на серой ветке московского метро ввели в график
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
США продлили ограничения по иранской ядерной программе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:46В Сыктывкаре пожилая женщина пострадала при хлопке газа в квартире
09:38В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
09:36Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров
09:30В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
09:29Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
09:28Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
09:28Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев
09:26Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
09:21В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
09:21Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
09:20В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
09:15В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
09:14Движение на серой ветке московского метро ввели в график
09:13В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
09:13Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
09:10В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
09:08Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
09:04Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
09:04В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей
09:01Из аэропорта Красноярска вылетели два Ил-76 для тушения лесных пожаров
Лента новостейМолния