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РИА Новости

В ОП предложили переименовать управление по контролю за оборотом наркотиков

03:58
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРабота наркополицейских. Архивное фото
Работа наркополицейских. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Эксперты Общественной палаты РФ и движения "Трезвая Россия" предлагают переименовать Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ, чтобы это подразделение позиционировало себя, прежде всего как инструмент борьбы с опасным явлением, а не как контролирующий орган, соответствующее письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву направил член ОП Султан Хамзаев.
"В ходе работы экспертно-аналитического центра Федерального проекта "Трезвая Россия" и Общественной палаты Российской Федерации... эксперты высказали предложение о переименовании "Главного управления по контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел Российской Федерации" в "Главное управление по борьбе с наркотиками министерства внутренних дел Российской Федерации" или Главное антинаркотическое управление министерства внутренних дел Российской Федерации", - говорится в письме Хамзаева Колокольцеву (есть в распоряжении РИА Новости).
По мнению общественника, "печальный опыт Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) также показал негативный информационный фон, связанный с позиционированием ведомства, не о "борьбе", а о "контроле"".
"В народе существует мудрость: "Как корабль назовешь, так он и поплывет!". Слово "контроль" и "оборот" трактуется отдельными сотрудниками территориальных управлений в прямом смысле слова... С учетом последних событий, связанных с резонансным "делом Голунова", считаю важным внести соответствующее уточнение", -  добавил Хамзаев.
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Член ОП РФ просит Колокольцева рассмотреть возможность реализации данной инициативы, касающейся "позиционирования"  ГУНК МВД России. "Со своей стороны готовы провести дополнительные обсуждения на площадке Общественной палаты Российской Федерации", - отметил Хамзаев.
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили. "Дело Голунова" вызвало большой общественный резонанс.
По просьбе главы МВД РФ Владимира Колокольцева президент Владимир Путин освободил от должностей двух генералов полиции, в ведении которых находилось дело Голунова. Столичное ГУМВД затем сообщило о нарушениях в ситуации с Голуновым, расследованием которых в отношении неустановленных лиц занялся СК.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваСултан ХамзаевОбщественная палата РФМВД РФВладимир КолокольцевРоссияОбщество
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