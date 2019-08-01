Обвиняемого в США россиянина Никулина могут лишить частных адвокатов

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, могут лишить частной юридической помощи, сообщил его адвокат Аркадий Бух.

"Судья заявил о намерении назначить россиянину государственного адвоката, а меня и моих коллег отстранить от дела. Увы, американское правосудие позволяет предпринимать такие действия.", - пояснил он газете " Известия ".

Как рассказал адвокат, окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании, которое состоится 6 августа.

Бух также сообщил, что Никулина перевели в тюрьму Maguire Correctional Facility в Калифорнии. Ранее он находился в исправительном учреждении Santa Rita в том же штате.