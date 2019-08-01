Обвиняемого в США россиянина Никулина могут лишить частных адвокатов

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, могут лишить частной юридической помощи, сообщил его адвокат Аркадий Бух.
"Судья заявил о намерении назначить россиянину государственного адвоката, а меня и моих коллег отстранить от дела. Увы, американское правосудие позволяет предпринимать такие действия.", - пояснил он газете "Известия".
Как рассказал адвокат, окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании, которое состоится 6 августа.
Бух также сообщил, что Никулина перевели в тюрьму Maguire Correctional Facility в Калифорнии. Ранее он находился в исправительном учреждении Santa Rita в том же штате.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта 2018 года был выдан Чехией в США. Конституционный суд Чехии 9 апреля отменил решение минюста страны о выдаче Никулина в США.