Южнокорейские военные задержали гражданина КНДР в демилитаризованной зоне

Мужчина пересек демаркационную линию в 23:38 (по местному времени, в 17:38 мск) в среду в центральной части межкорейской границы. Пока неизвестны ни его имя, ни мотивы пересечения границы.

Пока военные сообщили, что "проводят расследование с целью выяснить, является ли пересечение границы попыткой сбежать в Южную Корею, а также каким был его маршрут". В то же время они отметили, что со стороны военных КНДР не было замечено какой-либо необычной активности.