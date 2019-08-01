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РИА Новости

Южнокорейские военные задержали гражданина КНДР в демилитаризованной зоне

03:23
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© AFP 2019 / Yeon-Je JungГраница между КНДР и Южной Кореей. Архивное фото
Граница между КНДР и Южной Кореей. Архивное фото
© AFP 2019 / Yeon-Je Jung
ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Военные Южной Кореи в ночь на четверг задержали мужчину, который пересек демаркационную линию в демилитаризованной зоне со стороны КНДР, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Мужчина пересек демаркационную линию в 23:38 (по местному времени, в 17:38 мск) в среду в центральной части межкорейской границы. Пока неизвестны ни его имя, ни мотивы пересечения границы.
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Пока военные сообщили, что "проводят расследование с целью выяснить, является ли пересечение границы попыткой сбежать в Южную Корею, а также каким был его маршрут". В то же время они отметили, что со стороны военных КНДР не было замечено какой-либо необычной активности.
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