Украина начала взимать спецпошлины на импорт российских товаров

Российские товары, помеченные специальными метками, на полках одного из магазинов во Львове. Архивное фото

КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Украинские спецпошлины на все товары из РФ, кроме угля, кокса, бензина и фармацевтической продукции начинают действовать в четверг.

Ряд крупнейших импортеров дизельного топлива на Украину из РФ уже заявляли о намерении прекратить поставки топлива из-за введенных спецпошлин. При этом власти утверждают, что Украина готова к прекращению поставок топлива.

Спецпошлины Киева

Кабинет министров Украины на заседании 15 мая принял постановление, которым с 1 августа ввел дополнительные спецпошлины на большинство товаров из РФ.

"Проектом постановления мы устанавливаем: с 1 августа 2019 года во время ввоза на таможенную территорию Украины товаров происхождения из РФ независимо от других видов пошлин вводится специальная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров", - сказал вице-премьер Украины Степан Кубив.

Минэкономики Украины сообщило, что украинские спецпошлины будут распространяться на все товары из РФ, кроме угля, кокса, бензина, сжиженного газа и фармацевтики.

По данным ведомства, уплаченные суммы будут направляться в специальный фонд государственного бюджета, который впоследствии профинансирует меры по импортозамещению.

Дизтопливо и газ

Затем украинское правительство 17 июля приняло решение о вводе спецпошлины на импорт российского дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также на импорт сжиженного газа. Спецпошлина на дизельное топливо с 1 августа будет составлять 3,75%, а с 1 октября - 4%. Спецпошлина на сжиженный газ будет 1,75% с августа и 3% с октября.

После такого решения как минимум три крупных импортера дизельного топлива на Украину, среди которых крупнейший поставщик Wexler Group, приостановили с августа его поставки из РФ.

"Крупнейший импортер этого ресурса (Wexler Group) заявил об остановке поставок с 1 августа. Два крупных импортера мне тоже подтвердили: на август отказались от трубы и попробуют найти другой ресурс", - написал директор украинской консалтинговой группы "А-95", специализирующейся на топливном рынке, Сергей Куюн на своей странице в Facebook

При этом он выразил уверенность, что поставки из РФ вновь могут начаться во второй половине августа, перед сезонным пиком потребления дизтоплива.

В свою очередь представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что Украина полностью готова к возможному прекращению поставок дизтоплива из РФ. Также он сказал, что дефицита дизтоплива на Украине после введения спецпошлин не будет, АЗС уже законтрактовали топливо из других источников.