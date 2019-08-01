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РИА Новости

Украина начала взимать спецпошлины на импорт российских товаров

02:37
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкРоссийские товары, помеченные специальными метками, на полках одного из магазинов во Львове. Архивное фото
Российские товары, помеченные специальными метками, на полках одного из магазинов во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Украинские спецпошлины на все товары из РФ, кроме угля, кокса, бензина и фармацевтической продукции начинают действовать в четверг.
Ряд крупнейших импортеров дизельного топлива на Украину из РФ уже заявляли о намерении прекратить поставки топлива из-за введенных спецпошлин. При этом власти утверждают, что Украина готова к прекращению поставок топлива.

Спецпошлины Киева

Кабинет министров Украины на заседании 15 мая принял постановление, которым с 1 августа ввел дополнительные спецпошлины на большинство товаров из РФ.
"Проектом постановления мы устанавливаем: с 1 августа 2019 года во время ввоза на таможенную территорию Украины товаров происхождения из РФ независимо от других видов пошлин вводится специальная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров", - сказал вице-премьер Украины Степан Кубив.
Минэкономики Украины сообщило, что украинские спецпошлины будут распространяться на все товары из РФ, кроме угля, кокса, бензина, сжиженного газа и фармацевтики.
По данным ведомства, уплаченные суммы будут направляться в специальный фонд государственного бюджета, который впоследствии профинансирует меры по импортозамещению.
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Дизтопливо и газ

Затем украинское правительство 17 июля приняло решение о вводе спецпошлины на импорт российского дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также на импорт сжиженного газа. Спецпошлина на дизельное топливо с 1 августа будет составлять 3,75%, а с 1 октября - 4%. Спецпошлина на сжиженный газ будет 1,75% с августа и 3% с октября.
После такого решения как минимум три крупных импортера дизельного топлива на Украину, среди которых крупнейший поставщик Wexler Group, приостановили с августа его поставки из РФ.
"Крупнейший импортер этого ресурса (Wexler Group) заявил об остановке поставок с 1 августа. Два крупных импортера мне тоже подтвердили: на август отказались от трубы и попробуют найти другой ресурс", - написал директор украинской консалтинговой группы "А-95", специализирующейся на топливном рынке, Сергей Куюн на своей странице в Facebook.
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При этом он выразил уверенность, что поставки из РФ вновь могут начаться во второй половине августа, перед сезонным пиком потребления дизтоплива.
В свою очередь представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что Украина полностью готова к возможному прекращению поставок дизтоплива из РФ. Также он сказал, что дефицита дизтоплива на Украине после введения спецпошлин не будет, АЗС уже законтрактовали топливо из других источников.
"Никакого дефицита не будет, ценовой нестабильности не будет… На сегодня некоторые сети АЗС и крупные потребители уже законтрактовали танкеры с дизтопливом, следующих в украинские порты", - написал Герус на странице в Facebook.
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