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РИА Новости

Болтон: США продлят исключения из санкций для иранских ядерных объектов

02:26
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. США продлят исключения из санкций в отношении ядерных объектов Ирана, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
В интервью телеканалу Fox Business Болтон уточнил, что исключения будут сделаны еще на 90 дней.
Ранее США ввели исключения из санкций для таких проектов как реконфигурация тяжеловодного реактора в Араке, перестройка центра по обогащению урана в Фордо, АЭС "Бушер", а также исследовательского реактор в Тегеране.
В том случае, если бы США не продлили исключения из санкций, то администрация должна была ввести санкции против российских, китайских и европейских компаний, вовлеченных в указанные выше проекты в Иране.
По данным газеты Washington Post, это решение вызвало разногласия внутри американской администрации. Президент США Дональд Трамп занял по этому вопросу сторону главы минфина Стивена Мнучина, которые настаивал на продлении исключений из санкционного режима. В то же время госсекретарь США Майк Помпео и советник президента по нацбезопасности Джон Болтон выступали против этого.
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Джон БолтонИранСШАВ мире
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