США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле

Дружить семьями. Президент Бразилии пошлет к Трампу своего сына Трамп приметил Болсонару-младшего прошлой осенью. Тот прибыл на встречу с зятем президента США в бейсболке с надписью "Трамп – 2020". Смышленый, далеко пойдет, ‒ решил хозяин Белого дома. Как в воду глядел. Дальше Вашингтона же некуда.