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РИА Новости

США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле

01:46
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 авг – РИА Новости. США и Бразилия начали переговоры по подготовке соглашения о свободной торговле, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на бразильского министра экономики Паулу Гедеса.
Данные договоренности были достигнуты в ходе встречи Гедеса с министром торговли США Уилбуром Россом.
"Договорились о следующем: то, что раньше было только мыслью, мы уже начали официально переговоры с США", - приводит издание слова министра.
Гедес добавил, что правительство Бразилии хочет заключить "стратегический альянс" с США, и это уже выходит за рамки торгового соглашения.
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Уилбур РоссБразилияСШАЭкономика
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