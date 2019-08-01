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РИА Новости
Туризм

Во Флориде акула напала на подростка

00:34
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CC BY-SA 3.0 / Ebyabe / New Smyrna Beach, Florida: PeninsulaНью-Смирна-Бич, Флорида, США
Нью-Смирна-Бич, Флорида, США
CC BY-SA 3.0 / Ebyabe / New Smyrna Beach, Florida: Peninsula
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подросток из Флориды был атакован акулой, когда занимался серфингом с друзьями на пляже Нью-Смирна, сообщает CBS News.
"Я греб, а она просто укусила меня", - рассказывает 18-летний Рид Зипперер.
По его словам, во время атаки он находился в воде по пояс и быстро смог выбраться на берег. Спасатель обработал раны юноши, а друзья отвезли пострадавшего в больницу, где ему наложили 19 швов.
Это второе сообщение о нападение акулы на пляже Нью-Смирна за последние дни. В прошлую субботу 49-летний Уильям Энджелл был укушен морским хищником за ногу.
Кроме того, в 160 километрах в югу от пляжа Нью-Смирна акула напала на серфера Фрэнка О'Рурка.
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ТуризмТуризмтуристыакулыНовости - ТуризмФлоридаСША
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