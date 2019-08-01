Во Флориде акула напала на подростка

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подросток из Флориды был атакован акулой, когда занимался серфингом с друзьями на пляже Нью-Смирна, Подросток из Флориды был атакован акулой, когда занимался серфингом с друзьями на пляже Нью-Смирна, сообщает CBS News.

"Я греб, а она просто укусила меня", - рассказывает 18-летний Рид Зипперер.

По его словам, во время атаки он находился в воде по пояс и быстро смог выбраться на берег. Спасатель обработал раны юноши, а друзья отвезли пострадавшего в больницу, где ему наложили 19 швов.

Это второе сообщение о нападение акулы на пляже Нью-Смирна за последние дни. В прошлую субботу 49-летний Уильям Энджелл был укушен морским хищником за ногу.