Смешение чувств. Ученые выяснили, что влияет на вкус пива

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. На вкус еды и напитков влияют не только специи или пищевые добавки — форма и цвет упаковки, размер посуды и даже музыка, под которую едят и пьют. РИА Новости разбирается, как случайные на первый взгляд обстоятельства меняют привычный вкус пива или кофе.

Под музыку все иначе

Несколько лет назад физиологи из Брюссельского и Оксфордского университетов поставили необычный эксперимент. Трем сотням добровольцев рассказали, что они будут тестировать разные сорта пива — светлое 4,5-градусное, восьмиградусный "трипель" и шестиградусный бельгийский эль. Каждый должен был дважды попробовать предлагаемый напиток и оценить его вкус. Оба раза сорт пива был один и тот же, но испытуемым об этом не сказали. Когда же пришло время выставлять оценки выпитому, практически все добровольцы были уверены, что дегустировали разные виды пива.

Секрет оказался прост — каждый бокал пенного участники исследования выпивали под новую музыкальную композицию. В результате вкус пива менялся — добровольцам оно могло показаться кислее, горче или даже крепче, чем было на самом деле.

Но этот трюк срабатывал не только с алкоголем. Когда исследователи кормили подопечных ирисками под разное музыкальное сопровождение, те уверяли, что ели конфеты с совершенно непохожим вкусом. Так, низкие тона делали ириски горькими, а высокие — более сладкими, хотя все конфеты, конечно, были одинаковы.

Авторы этих экспериментов объясняют вкусовую разницу пластичностью мозга. Наше сознание постоянно пытается подстраховать одни чувства за счет других. Впрочем, исследователи из Корнелльского университета (США) предполагают , что громкие звуки могут механически воздействовать на барабанную струну — часть промежуточного нерва, которая в том числе отвечает и за передачу информации от рецепторов, расположенных на языке.

Кстати, именно этим эффектом объясняется, почему в самолетах невкусная еда. Из-за сильного шума двигателей, который слышен даже в салоне, люди слабее чувствуют сладкий вкус, а вкус умами, наоборот, воспринимается более интенсивно. По крайней мере 48 добровольцев, тестировавших еду в условиях сильного самолетного шума и в полной тишине, уверяют, что это так.

Цвет кофейной чашки

Крепость кофе зависит не только от сорта и степени прожарки зерен, но и от того, из какой кружки его пьют, точнее, от ее цвета. Первыми этот эффект обнаружили швейцарские исследователи еще в 1979 году. Они предложили двум сотням испытуемых попробовать бодрящий напиток из коричневой, красной, синей и желтой чашек. Почти 73 процента добровольцев утверждали, что кофе из коричневой посуды — самый крепкий. Хотя везде был разлит один и тот же напиток.

Спустя сорок лет этот эксперимент повторили австралийские и британские ученые. Они разделили 18 испытуемых на три группы, в каждой из которых пили кофе либо из синей, либо из белой, либо из прозрачной кружки. В результате, по ощущениям добровольцев, самый крепкий и наименее сладкий напиток оказался именно в белой посуде. А кофе из прозрачной кружки участники эксперимента расценивали как жидкий и невкусный.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: George H Van Doorn, Dianne Wuillemin & Charles Spence Does the colour of the mug influence the taste of the coffee? Flavour, volume 3, Article number: 10 (2014), DOI: 10.1186/2044-7248-3-10 Добровольцы оценивали крепость и сладость кофе из разных кружек по стобалльной шкале. Наиболее выраженным вкусом, по их мнению, обладал напиток из белой чашки. © Иллюстрация РИА Новости . Источник: George H Van Doorn, Dianne Wuillemin & Charles Spence Does the colour of the mug influence the taste of the coffee? Flavour, volume 3, Article number: 10 (2014), DOI: 10.1186/2044-7248-3-10 Добровольцы оценивали крепость и сладость кофе из разных кружек по стобалльной шкале. Наиболее выраженным вкусом, по их мнению, обладал напиток из белой чашки.

Цвет посуды или упаковки влияет не только на кофе. Так, клубничный мусс, поданный на белой тарелке, казался людям на десять процентов более сладким и на 15 — более ароматным по сравнению с точно таким же, но на черном блюде. А соленый попкорн из красной миски испытуемые считали немного сладковатым.

Исследователи предполагают, что иллюзия более насыщенного вкуса возникает из-за цветового контраста — белая посуда делает мусс краснее, а значит, слаще и вкуснее, еда же в красной упаковке расценивается как более сахарная и калорийная. Это работает и на шоколадных батончиках. Те, на которых была зеленая этикетка, покупатели считали менее калорийными и полезными, чем конфеты в красной обертке. Хотя в обоих случаях речь шла об одних и тех же батончиках.

Вес тоже имеет значение

Йогурт более вкусным и натуральным делает не цвет упаковки, а ее вес. Это выяснили специалисты Оксфордского университета, когда попросили несколько десятков добровольцев оценить вкус кисломолочного продукта. Испытуемые ели один и тот же йогурт из двух внешне одинаковых стаканчиков. Однако первый был на 71 грамм тяжелее второго, и именно его содержимое участники эксперимента сочли более вкусным и густым.

Нечто похожее происходит с кока-колой и даже обыкновенной питьевой водой. Люди, пьющие один и тот же напиток из пластиковых и стеклянных стаканов, считают, что чем тяжелее посуда, тем качественнее, вкуснее и, главное, дороже ее содержимое. Хотя в слепых экспериментах большинство волонтеров, например, не в состоянии отличить бутилированную воду от водопроводной, если пьют и ту и другую из одинаковых по весу стаканов.

По мнению британского физиолога Чарльза Спенса, больше двадцати лет посвятившего вопросам мультисенсорного восприятия, знание всех этих маленьких хитростей позволит людям питаться по-настоящему полезной пищей и не переедать. Хотя, с другой стороны, результатами подобных исследований с большим энтузиазмом сегодня пользуются крупные компании, производящие продукты питания. Они же в основном и финансируют такие работы, отмечает ученый.