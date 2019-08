Смешение чувств. Ученые выяснили, что влияет на вкус пива

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: George H Van Doorn, Dianne Wuillemin & Charles Spence Does the colour of the mug influence the taste of the coffee? Flavour, volume 3, Article number: 10 (2014), DOI: 10.1186/2044-7248-3-10 Добровольцы оценивали крепость и сладость кофе из разных кружек по стобалльной шкале. Наиболее выраженным вкусом, по их мнению, обладал напиток из белой чашки.