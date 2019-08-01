Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T01:22Z
https://ria.ru/20190801/1557052576.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153289/86/1532898699_0:176:3017:1873_1036x0_80_0_0_f1e7264d94ee725e378cc1e10a0820e4.jpg
РИА Новости
Туризм

На Камчатке начался сезон медвежьей рыбалки

01:22
5161
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМедведь охотится на рыбу на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике
Медведь охотится на рыбу на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали фотографии медведей-рыболовов.
"На реке Камбальной медведи празднуют подходы лососей на нерест, - поясняют в пресс-службе заказника. - Рыбу они предпочитают ловить с камней, на перекатах, там же отдыхают и ловят мимолетные на Камчатке солнечные деньки".
Возможность наблюдать за дикими животными в их естественной среде привлекает туристов на Камчатку. Кроноцкий биосферный заповедник расположен на востоке полуострова, территория включает в себя Долину гейзеров, несколько вулканов и озер.
Там водятся бурые медведи, дикие северные олени, лоси, лисицы, росомахи, горностаи и другие животные.
Бурый медведь в в Кроноцком заповеднике
29 июля, 04:22
На Камчатке сняли на видео спа-курорт для медведей
1411123
ТуризмТуризмтуристымедведиНовости - ТуризмКроноцкий заповедникКамчатка
Рекомендуем
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов
РИА
Новости
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Режиссер Константин Богомолов
Богомолов раскритиковал организаторов незаконных митингов в Москве
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
В России оценили позицию комитета сената США по "Северному потоку — 2"
Лента
новостей
В облаке пепла: на Сицилии проснулся вулкан Этна
В облаке пепла: на Сицилии проснулся вулкан Этна
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла сторонника Зеленского, пожелавшего отнять Ростов-на-Дону
Здание Пенсионного фонда Российской Федерации
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Стенд с логотипом Роскосмоса. Архивное фото
"Роскосмос" приостановил разработку "Косморобота"
Смартфон. Архивное фото
Исследование выявило самых "щедрых" пользователей мобильного банка в России
Телеведущий Максим Галкин
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:50В Свердловской области нашли тела трех человек из перевернувшейся лодки
09:46В Сыктывкаре пожилая женщина пострадала при хлопке газа в квартире
09:38В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
09:36Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров
09:30В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
09:29Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
09:28Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
09:28Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев
09:26Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
09:21В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
09:21Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
09:20В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
09:15В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
09:14Движение на серой ветке московского метро ввели в график
09:13В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
09:13Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
09:10В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
09:08Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
09:04Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
09:04В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей
Лента новостейМолния