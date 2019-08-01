На Камчатке начался сезон медвежьей рыбалки

Медведь охотится на рыбу на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали фотографии медведей-рыболовов.

"На реке Камбальной медведи празднуют подходы лососей на нерест, - поясняют в пресс-службе заказника. - Рыбу они предпочитают ловить с камней, на перекатах, там же отдыхают и ловят мимолетные на Камчатке солнечные деньки".

Возможность наблюдать за дикими животными в их естественной среде привлекает туристов на Камчатку. Кроноцкий биосферный заповедник расположен на востоке полуострова, территория включает в себя Долину гейзеров, несколько вулканов и озер.