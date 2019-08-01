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РИА Новости

"Мы — в топе!" Радиостанция "Спутник в Крыму" — об итогах первой пятилетки

08:00
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов дает интервью на стенде "Спутник в Крыму"
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов дает интервью на стенде Спутник в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пятилетка в эфире. Эту дату 1 августа отмечает коллектив радиостанции "Спутник в Крыму". Свое вещание она начала буквально через несколько месяцев после исторического референдума 2014 года. Гости из разных уголков России, программы на злобу дня, новости и аналитика радиостанция за короткое время стала самой популярной на полуострове. Что происходит по ту сторону микрофона, о чем мечтают радийщики об этом мы спросили обозревателя "Спутник в Крыму" Андрея Матюхина.
— Андрей, помните ли вы свой первый эфир в Крыму? Чему он был посвящен? Волнительно было тогда?
— Первый эфир помню смутно, так как и правда было очень волнительно. Это была середина августа 2014 года. Готовился к нему всю ночь, почти не спал. Но вот чему он был посвящен, сейчас, честно, не вспомню.
— Считаете ли вы опыт работы в самом молодом регионе страны уникальным, новаторским? Если да, то почему?
— Свою журналистскую деятельность я начинал как раз на радио. Здесь, в Крыму, в Симферополе. И мне тогда было 17 лет. Поэтому и опыт работы на радио, и сама деятельность с 2014 года для меня была не нова. Однако формат, гости, динамика — это все очень здорово легло на ту информационную повестку, которая тогда была в Крыму. Поэтому опыт уникальный как минимум, потому что это опыт в новом регионе России, после всем известных исторических событий.
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— Активная фаза интеграции полуострова в Россию закончилась. Однако переходный период все еще продолжается. Сказывается ли это на ежедневной деятельности радиостанции?
— Безусловно. И здесь мы не остановимся еще много лет. И не только потому, что руководство страны поставило задачу сделать из Крыма "витрину", а еще и потому, что мы все очень любим наш край и хотим, чтобы он с каждым днем становился все лучше и лучше.
— Если попытаться составить своего рода рейтинг, какие темы чаще всего поднимаются в эфире радиостанции? Что вызывает наибольший отклик у местной аудитории?
— Тем много, и все актуальные! Конечно, это и отношения Россия — Украина, Украина — Крым — здесь речь идет о политическом контексте. Также мы много говорим о социально-экономических преобразованиях на полуострове, об инфраструктурных проектах, потому как это крайне важно, крымчане этим очень интересуются. Еще одна важная тема, которая в последнее время вышла во многом на первый план, — пассажирские автомобильные перевозки. При Украине этой сфере уделялось очень мало внимания, но нужно наводить порядок! Мы активно говорим как о нарушениях, так и о том, что делают местные власти для того, чтобы исправить ситуацию с организацией автобусных междугородних и городских перевозок. И, конечно, туризм! Как же без него в Крыму?
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— Какие перспективы у радиостанции на ближайшую пятилетку? Есть что-то, что пока не реализовано? И как вы сами оцените на сегодняшний день популярность радиостанции "Спутник в Крыму"?
— Начну с конца. Популярность оцениваю так: мы — в топе! Об этом можно судить как по отзывам местных жителей, так и по комментариям от чиновников всех уровней. Нас слушают, к нам прислушиваются, нас цитируют. Это видно и, главное, слышно. Какие планы? Стать еще круче! В каком смысле? Прежде всего помогать людям решать их насущные проблемы, становиться еще более обозримым и понятным "мостиком" между запросами крымчан и реализацией различных государственных программ. А если говорить глобально, то, безусловно, нам бы хотелось, чтобы радио стало тем самым информационным мостом, ресурсом, благодаря которому о Крыме узнают еще большее количество людей в еще большем количестве стран. Хотя, по сути, мы этим 24/7 занимаемся последние пять лет. И будем заниматься дальше. Такой блестящей профессиональной командой единомышленников, которая есть сейчас. Пользуясь случаем, всем слушателям хочу пожелать только позитивных новостей и таких же изменений в жизни. А коллегам — легких эфиров и разговорчивых гостей.
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