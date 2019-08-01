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РИА Новости
Туризм

В США в гостинице змея заползла к туристке в кровать

00:05
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© Depositphotos / CraterValleyЗеленая змея в саду
Зеленая змея в саду
© Depositphotos / CraterValley
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Путешественница Мелинда Мейджор, остановившаяся в гостинице города Мемфис в штате Теннесси, обнаружила в своей кровати змею, сообщает Travel and Leisure.
Мелинда рассказала в соцсетях, что ночью проснулась от прикосновений. Когда туристка взглянула на свою руку, то увидела, что ее обвивает зеленая садовая змея. Испугавшись, Мелинда позвала на помощь персонал.
Гостья отеля рассказала, что боится змей. При этом туристка отметила, что сотрудники отеля сделали все возможное, чтобы успокоить ее и компенсировать неудобства.
Садовые змеи - небольшие рептилии, они вырастают максимум до 90 сантиметров, а их яд опасен лишь для улиток и других мелких насекомых, которыми они питаются.
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