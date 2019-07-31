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РИА Новости

В Воронеже нашли пропавшего десятилетнего мальчика живым

Вчера, 21:37
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ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Десятилетний мальчик, который ушел из дома в Воронеже и пропал, найден живым, сообщает в среду поисково-спасательный отряд "Черноземье".
Ранее сообщалось, что 30 июля ушел из дома по улице Народных ополченцев Воронежа и не вернулся мальчик 2009 года рождения. СК начал проверку по факту безвестного исчезновения ребенка.
"Найден, жив. По нашей информации, найден знакомым родственников. Остальные подробности позже", - говорится в сообщении поисковиков.
Спасатели МЧС РФ
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