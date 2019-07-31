В Воронеже нашли пропавшего десятилетнего мальчика живым

ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Десятилетний мальчик, который ушел из дома в Воронеже и пропал, найден живым, сообщает в среду поисково-спасательный отряд "Черноземье".

Ранее сообщалось, что 30 июля ушел из дома по улице Народных ополченцев Воронежа и не вернулся мальчик 2009 года рождения. СК начал проверку по факту безвестного исчезновения ребенка.