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РИА Новости

Рубль остается в плюсе к доллару и евро после решения ФРС снизить ставку

Вчера, 21:17
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© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
Герб Федеральной резервной системы США
© AP Photo / Carolyn Kaster
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рубль растет к евро и в меньшей степени к доллару после решения ФРС США снизить ставку, отыгрывая сползание евро на форексе в район 1,11 доллара – к минимумам с конца мая 2017 года, свидетельствуют данные торгов.
ФРС по итогам заседания 30-31 июля впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2-2,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
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Курс доллара расчетами "завтра" на 21.12 мск снижался на 13 копеек до 63,38 рубля, курс евро - на 36 копеек до 70,46 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро на форексе сразу после решения ФРС опускался до 1,1088 доллара – минимума с мая 2017 года, отыгрывая неоправдавшиеся ожидания некоторых игроков на снижение ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов.
Доллар при этом на короткое время выходил в небольшой плюс против рубля, однако затем вернулся к снижению на фоне дорожающей в район 65 долларов за баррель нефти. Евро сразу после решения ФРС дешевел до 70,18 рубля.
Многие годы ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. В 2007-2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 2008 года. В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре 2018 года на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых.
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