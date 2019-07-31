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РИА Новости

Пензенская область и Сбербанк договорились о поддержке инвестпроектов

Вчера, 20:50
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Сбербанк России" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ПЕНЗА, 31 июл — РИА Новости. Правительство Пензенской области и Сбербанк в среду заключили соглашение о сотрудничестве по выполнению инвестиционных проектов и программ инфраструктурного развития, сообщила пресс-службы правительства региона.
Документ, который определил направления сотрудничества сторон в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Пензенской области, подписали губернатор Иван Белозерцев и управляющий пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева.
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"Стороны намерены развивать сотрудничество по выполнению инвестиционных проектов и программ инфраструктурного развития, жилищного строительства и благоустройства, реформирования ЖКХ, по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, по реализации программ цифровизации региона", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно документу, правительство области и Сбербанк также продолжат взаимодействие в социально-культурной сфере.
"У нас начали работу крупные инвестиционные проекты. Так, компания "Фомлайн" открыла в Кузнецке самый большой в Европе завод по производству поролона и планирует запустить производство матрасов. В Пензе начал работу завод "Бетониум", который поможет нам выполнить задачу по строительству качественного и доступного жилья. Первого августа мы открываем предприятие по выращиванию грибов в Сердобске. Без банковской поддержки реализовать все эти проекты было бы очень сложно", - заявил Белозерцев, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь Дементьева отметила, что банк в текущем году одобрил проекты застройщиков региона на сумму более 2,5 миллиарда рублей.
"Принимаем положительные решения практически по всем крупным застройщикам, которые к нам обращаются. Также участвуем в реализации крупных инвестиционных проектов в регионе", - цитирует управляющего отделением банка пресс-служба правительства области.
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