Пензенская область и Сбербанк договорились о поддержке инвестпроектов

ПЕНЗА, 31 июл — РИА Новости. Правительство Пензенской области и Сбербанк в среду заключили соглашение о сотрудничестве по выполнению инвестиционных проектов и программ инфраструктурного развития, сообщила пресс-службы правительства региона.

Документ, который определил направления сотрудничества сторон в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Пензенской области, подписали губернатор Иван Белозерцев и управляющий пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева.

"Стороны намерены развивать сотрудничество по выполнению инвестиционных проектов и программ инфраструктурного развития, жилищного строительства и благоустройства, реформирования ЖКХ, по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, по реализации программ цифровизации региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно документу, правительство области и Сбербанк также продолжат взаимодействие в социально-культурной сфере.

"У нас начали работу крупные инвестиционные проекты. Так, компания "Фомлайн" открыла в Кузнецке самый большой в Европе завод по производству поролона и планирует запустить производство матрасов. В Пензе начал работу завод "Бетониум", который поможет нам выполнить задачу по строительству качественного и доступного жилья. Первого августа мы открываем предприятие по выращиванию грибов в Сердобске. Без банковской поддержки реализовать все эти проекты было бы очень сложно", - заявил Белозерцев, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь Дементьева отметила, что банк в текущем году одобрил проекты застройщиков региона на сумму более 2,5 миллиарда рублей.