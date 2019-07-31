В Кабардино-Балкарии один человек погиб после падения автомобиля в реку

НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Один человек погиб, еще один с травмами доставлен в больницу после того, как автомобиль сорвался в реку в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В 19.30 мск в среду поступило сообщение, что в Чегемском районе на дороге между селениями Эль-Тюбю и Булунгу в Чегемском районе водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и автомашина сорвалась в реку Чегем", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ДТП один человек погиб, а еще один – мужчина 1982 года рождения - с травмами различной степени тяжести был доставлен в районную больницу.

Как отметили в региональном МВД, по факту аварии проводится проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.